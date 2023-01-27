Promoções de imóveis no ES têm descontos de até R$ 187 mil

Empreendimento da Javé, em Vitória, tem unidades com descontos por tempo limitado Crédito: Javé/ Divulgação

Quem está pesquisando um imóvel para entrar 2023 de casa nova, o momento é ideal para quem quer oportunidades para fechar um bom negócio. As construtoras e incorporadoras capixabas estão com descontos em imóveis localizados em Vitória e Vila Velha, e no interior do Estado, como Aracruz e Nova Venécia.

Um exemplo é o Signature, empreendimento da Javé Construtora, localizado na Praia do Canto, que está com desconto de mais de R$ 187 mil. O imóvel tem unidades de três suítes com varanda gourmet e área de lazer completa , montada e decorada. Entrega programada para julho deste ano.

Já a Kemp Engenharia está com prêmios especiais para quem adquirir uma unidade em um de seus empreendimentos. O cliente poderá optar pelo kit mídia tech (TV 50”, assistente virtual alexa e soundbar) ou pelo kit gourmet (churrasqueira elétrica, adega 8 garrafas e frigobar retrô).

Todos os imóveis são participantes da promoção, com exceção do Ilha de Mykonos. Entre as opções estão o Ilha de Vancouver, Ilha de Key West, Ilha de Santorini, Ilha de San Pietro, Ilha de Okinawa e Ilhas de Kiribati.

E a Brasiles Construtora informou que, atualmente, existem dois empreendimentos com ofertas: um pronto para morar com unidades à venda, com promoção de valor único para qualquer unidade e, na compra, o cliente leva a climatização de ambientes; e outro está com obras em andamento, com vista eterna para o mar de Itaparica.

Para conferir as oportunidades, veja a seguir:

Morar

Vista de Pitanga

Entre as opções oferecidas, estão apartamentos com quintal privativo Crédito: Morar/Divulgação

Sobre: l ocalizado em Porto Canoa, o Vista de Pitanga tem uma área de 9.295 m², três torres, todas com elevador, totalizando 224 apartamentos. As unidades são com 2 e 3 quartos, com metragens de 44,29 a 54,53 m².

ocalizado em Porto Canoa, o Vista de Pitanga tem uma área de 9.295 m², três torres, todas com elevador, totalizando 224 apartamentos. As unidades são com 2 e 3 quartos, com metragens de 44,29 a 54,53 m². Oferta : preço de R$ 218.449,72 com entrada facilitada e parcelada direto com a construtora, em até 48x, durante o mês de fevereiro. Descontos de até R$ 10 mil somente até o dia 31 de janeiro de 2023.



: preço de R$ 218.449,72 com entrada facilitada e parcelada direto com a construtora, em até 48x, durante o mês de fevereiro. Descontos de até R$ 10 mil somente até o dia 31 de janeiro de 2023. Endereço: Rua Projetada 02, 535, área A-3.A2, Porto Canoa, Serra



Vista do Vale

Vista do Vale está no Vale Encantado, uma das regiões que maisem Vila Velha Crédito: Morar/Divulgação

Sobre: o condomínio-clube fica perto de tudo: supermercados, padarias, academia, shopping e o Terminal de Itaparica. Com opções de 2 quartos, 2 quartos com suíte, 2 quartos com closet e a possibilidade de criar um terceiro cômodo para montar um escritório ou um novo quarto.

o condomínio-clube fica perto de tudo: supermercados, padarias, academia, shopping e o Terminal de Itaparica. Com opções de 2 quartos, 2 quartos com suíte, 2 quartos com closet e a possibilidade de criar um terceiro cômodo para montar um escritório ou um novo quarto. Oferta : de R$ 209.752,40 por R$ 199.752,40, com entrada em até 34x. As condições de pagamento são entrada facilitada e parcelada direto com a construtora, em até 48x, durante o mês de fevereiro.



: de R$ 209.752,40 por R$ 199.752,40, com entrada em até 34x. As condições de pagamento são entrada facilitada e parcelada direto com a construtora, em até 48x, durante o mês de fevereiro. Endereço: Avenida São Gabriel da Palha, S/N, Vale Encantado, Vila Velha.



CBL

Morada Park

Morada Park conta com poucas unidades disponíveis Crédito: CBL/Divulgação

Sobre: fica a cinco minutos do shopping e do Centro de Aracruz, além de possuir fácil acesso às praias da região e de ter a possibilidade de construção de casas geminadas. Conta com poucas unidades disponíveis.

fica a cinco minutos do shopping e do Centro de Aracruz, além de possuir fácil acesso às praias da região e de ter a possibilidade de construção de casas geminadas. Conta com poucas unidades disponíveis. Oferta : desconto de até R$ 15 mil em um dos seus loteamentos e parcelamento em até 48x em outro empreendimento.



: desconto de até R$ 15 mil em um dos seus loteamentos e parcelamento em até 48x em outro empreendimento. Endereço: Rua Professor Lobo, 787, Ed. Frutuoso, Jardins, Aracruz.



Vista Park

Vista Park é o segundo loteamento da CBL no município Crédito: CBL/Divulgação

Sobre: localizado em um bairro consolidado, região de valorização, vista privilegiada e está a cinco minutos do centro, próximo de serviços, escolas e supermercados. Possui lotes com áreas a partir de 250 m² e está pronto para cosntruir.



localizado em um bairro consolidado, região de valorização, vista privilegiada e está a cinco minutos do centro, próximo de serviços, escolas e supermercados. Possui lotes com áreas a partir de 250 m² e está pronto para cosntruir. Oferta : financiamento em até 48x, com parcelas fixas, juros de 0,7% e sem IGPM.

: financiamento em até 48x, com parcelas fixas, juros de 0,7% e sem IGPM. Endereço: Alto Filomena, Nova Venécia

Javé Construtora

Signature

Fachada do Signature Crédito: Javé/Divulgação

Sobre: 3 suítes, varanda gourmet e área de lazer completo montada e decorada. Entrega programada para julho de 2023.



3 suítes, varanda gourmet e área de lazer completo montada e decorada. Entrega programada para julho de 2023. Oferta : de R$ 1.910.043,00 por R$ 1.723.000

: de R$ 1.910.043,00 por R$ 1.723.000 Endereço: Praia do Canto, Vitória

Mares da Costa

Residencial Mares da Costa, na Praia da Costa, é um dos empreendimentos da Javé em Vila Velha Crédito: Javé/ Divulgação

Sobre: os apartamentos possuem 4 quartos com duas suítes e área de lazer completo.

os apartamentos possuem 4 quartos com duas suítes e área de lazer completo. Oferta : por R$ 1.149.000

: por Endereço: Praia da Costa, Vila Velha

Argo

Edifício Brisa Boulevard

Fachada do Brisa Boulevard, localizado no bairro Jockey de Itaparica Crédito: Argo/Divulgação

Sobre: unidades de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. No lazer, piscinas adulto e infantil, deck molhado, sauna (com acesso à piscina), churrasqueiras, praça, playground, espaço fitness, salão de festas, home office, espaço gourmet, quadra esportiva, bicicletário e espaço delivery. Em obras.



unidades de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. No lazer, piscinas adulto e infantil, deck molhado, sauna (com acesso à piscina), churrasqueiras, praça, playground, espaço fitness, salão de festas, home office, espaço gourmet, quadra esportiva, bicicletário e espaço delivery. Em obras. Oferta : preço a partir de R$ 470.760 (referente às unidades 405 ou 406). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque.



: preço a partir de (referente às unidades 405 ou 406). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque. Endereço: Avenida Coronel Otto Neto, Jockey de Itaparica, Vila Velha



Edifício Catamarã

Fachada do Catamarã: unidades de dois quartos com suíte Crédito: Argo/Divulgação

Sobre: 2 quartos com suíte e até duas vagas de garagem. Lazer com churrasqueira, spa, espaço brasa, quadra poliesportiva, praça, playground, salão de festas, home office, espaço gourmet, fitness, piscinas adulto e infantil, deck molhado e sauna (com acesso à piscina). Obras em andamento.



Oferta : preço a partir de R$ 697.710 (referente à unidade 406). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque.



: preço a partir de (referente à unidade 406). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque. Endereço: Rua Afonso Pena, esquina com a Rua Joubert Costa, Praia da Costa, Vila Velha

Residencial Argo Camburi

Residencial Argo Camburi tem unidades de dois quartos com suíte e uma vaga de garagem Crédito: Argo/Divulgação

Sobre: unidades de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Lazer com salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, espaço zen, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil e deck molhado.



unidades de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Lazer com salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, espaço zen, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil e deck molhado. Oferta : preço a partir de R$ 574.720 (referente à unidade 202 Norte). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque.



: preço a partir de (referente à unidade 202 Norte). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque. Endereço: Rua Esméria Barros Deorce, 470, Jardim Camburi, Vitória

Edifício Praia Boulevard

O Praia Boulevard tem praça das mães e quadra poliesportiva no lazer Crédito: Argo/Divulgação

Sobre: apartamentos de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. No lazer, praça das mães e da música, churrasqueiras, quadra poliesportiva, praça gourmet, salão de festas, espaço gourmet, fitness, praça pet, piscinas adulto e infantil, deck e sauna com acesso à piscina.



apartamentos de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. No lazer, praça das mães e da música, churrasqueiras, quadra poliesportiva, praça gourmet, salão de festas, espaço gourmet, fitness, praça pet, piscinas adulto e infantil, deck e sauna com acesso à piscina. Oferta : preço a partir de R$ 475.830 (referente à unidade 803). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque.

: preço a partir de (referente à unidade 803). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque. Endereço: Rua Coronel Otto Neto, Jockey de Itaparica, Vila Velha

Edifício Alba Boulevard

Sobre: unidades de 2 quartos com suíte e vaga de garagem. Lazer com piscinas adulto e infantil, deck, sauna (com acesso à piscina adulto), duchas, praça poente, churrasqueiras, praça das mães, praça da música, playground, salão de festas, praça esportes, quadra esportiva, fitness e espaço gourmet.



unidades de 2 quartos com suíte e vaga de garagem. Lazer com piscinas adulto e infantil, deck, sauna (com acesso à piscina adulto), duchas, praça poente, churrasqueiras, praça das mães, praça da música, playground, salão de festas, praça esportes, quadra esportiva, fitness e espaço gourmet. Oferta : preço a partir de R$ 496.140 (referente à unidade 608). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque.

: preço a partir de (referente à unidade 608). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque. Endereço: Rua Coronel Otto Neto, Praia de Itaparica, Vila Velha

Edifício Palmer Boulevard

Sobre: unidades de 2 quartos com suíte e vaga de garagem. Lazer com praça poente, duas churrasqueiras, praça das mães, praça de música, playground, salão de festas, praça esportes, quadra esportiva, fitness, espaço gourmet, praça pet, pet care, bicicletário, horta e pomar no pavimento térreo, piscinas, deck, sauna e duchas.



Oferta : preço a partir de R$ 516.360 (referente à unidade 2204). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque.

: preço a partir de (referente à unidade 2204). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque. Endereço: Rua Coronel Otto Neto, Praia de Itaparica, Vila Velha

Vintage

Sobre: unidades de 2 quartos, sendo uma suíte. Lazer com churrasqueira, piscinas adulto e infantil, deck, sauna, fitness, espaço churrasco, salão de festas/gourmet, playground e praça das mães. Pronto para morar. Última unidade à venda.



unidades de 2 quartos, sendo uma suíte. Lazer com churrasqueira, piscinas adulto e infantil, deck, sauna, fitness, espaço churrasco, salão de festas/gourmet, playground e praça das mães. Pronto para morar. Última unidade à venda. Oferta : preço a partir de R$ 476.260 (referente à unidade 302). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque;

: preço a partir de (referente à unidade 302). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque; Endereço: Rua Milton Caldeira, Itapuã, Vila Velha.

Turim

Sobre: unidades de 2 e 3 quartos com suíte e duas vagas de garagem. Lazer com sauna, duas churrasqueiras, playground, salão de festas/gourmet, praça, área fitness e piscinas. Todas as áreas comuns do empreendimento são 100% montadas e decoradas. Pronto para morar.

unidades de 2 e 3 quartos com suíte e duas vagas de garagem. Lazer com sauna, duas churrasqueiras, playground, salão de festas/gourmet, praça, área fitness e piscinas. Todas as áreas comuns do empreendimento são 100% montadas e decoradas. Pronto para morar. Oferta : preço a partir de R$ 512.300,00 (referente à unidade 1402A). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque.

: preço a partir de (referente à unidade 1402A). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque. Endereço: Avenida Antonio de Almeida Filho, Praia de Itaparica, Vila Velha

Edifício Nápoles

Sobre: unidades de 3 quartos, com suíte, duas vagas de garagem. Lazer com piscina adulto com praia, piscina infantil com cascata, deck, sauna com acesso à piscina adulto, jardins, fitness, churrasqueiras, salão de festas/gourmet com cozinha, playground e quadra esportiva.

unidades de 3 quartos, com suíte, duas vagas de garagem. Lazer com piscina adulto com praia, piscina infantil com cascata, deck, sauna com acesso à piscina adulto, jardins, fitness, churrasqueiras, salão de festas/gourmet com cozinha, playground e quadra esportiva. Oferta : preço a partir de R$ 671.820 (referente à unidade 602 B). Válida até 31 de janeiro de 2023 ou enquanto durar o estoque

Endereço: Avenida Antônio de Almeida Filho, 1008, Praia de Itaparica, Vila Velha

CG Engenharia

AM100 - Edifício Alice Madeira

AM 100 tem nove andares e é dividido em dois blocos com apartamentos de dois ou três quartos Crédito: CG Engenharia/Divulgação

Sobre: unidades de 3 quartos, suíte, com 93m²s privativos e duas vagas de garagens na quadra da praia.

unidades de 3 quartos, suíte, com 93m²s privativos e duas vagas de garagens na quadra da praia. Oferta : preço do apartamento 304 B, de R$ 1.073.000 está por R$ 995.000 à vista.

: preço do apartamento 304 B, de R$ 1.073.000 está por Endereço : Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória

Edifício Newport Center

Fachada do Edifício Newport Center, localizado em Vitória Crédito: CG Engenharia/Divulgação

Sobre: salas comerciais prontas no eixo entre Enseada do Suá e Centro de Vitória com 30 m² e uma garagem rotativa.

salas comerciais prontas no eixo entre Enseada do Suá e Centro de Vitória com 30 m² e uma garagem rotativa. Oferta : de R$ 240 mil por R$ 229 mil



: de R$ 240 mil por Endereço: Rua Neves Armond, 210, Praia do Suá, Vitória.



Soma Urbanismo

A Soma está com a promoção "Ano Novo, Lote Novo". Até o dia 31 de janeiro de 2023, qualquer lote pode ser adquirido em até 36x sem juros e parcelas fixas. A condição especial é exclusiva para novas compras e válida para todos os empreendimentos da loteadora que ainda possuem unidades disponíveis.

Kemp Engenharia

Ilhas das Antilhas

Sobre: uma torre de 15 pavimentos, com 126 apartamentos de 3 quartos com suíte de 72,13 m² a 75,98 m² e duas vagas de garagem. São 12 lojas no térreo, todas com pé-direito duplo. Lazer com bike sharing, brinquedoteca, salão de festas, salão gourmet, churrasqueira, piscinas adulto e infantil, praça mamães, espaço zen, quadra e play kids. Pronto para morar.



uma torre de 15 pavimentos, com 126 apartamentos de 3 quartos com suíte de 72,13 m² a 75,98 m² e duas vagas de garagem. São 12 lojas no térreo, todas com pé-direito duplo. Lazer com bike sharing, brinquedoteca, salão de festas, salão gourmet, churrasqueira, piscinas adulto e infantil, praça mamães, espaço zen, quadra e play kids. Pronto para morar. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro esquina com Rua Itaipava, Praia de Itaparica, Vila Velha

Ilha de Key West Residence

Ilha de Key West tem 141 unidades de 3 quartos com suíte Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

Sobre: 141 unidades com apartamentos com 3 quartos com suíte e opções de unidades com terraço e piscina privativa ou cobertura duplex), e uma ou dias vagas de garagem. Área privativa de 55m² a 160m². Lazer com espaço gourmet, terraço bistrô, terraço gourmet, brinquedoteca, piscinas adulto e infantil, sauna integrada, play kids, praça da família, espaço grill, espaço pizza, fitness, espaço funcional e miniquadra.



141 unidades com apartamentos com 3 quartos com suíte e opções de unidades com terraço e piscina privativa ou cobertura duplex), e uma ou dias vagas de garagem. Área privativa de 55m² a 160m². Lazer com espaço gourmet, terraço bistrô, terraço gourmet, brinquedoteca, piscinas adulto e infantil, sauna integrada, play kids, praça da família, espaço grill, espaço pizza, fitness, espaço funcional e miniquadra. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha

Cittá Engenharia

Felicittá Barra

O Felicittá conta com piscinas adulto e infantil Crédito: Cittá Engenharia/Divulgação

Sobre: apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, possui rebaixamento de gesso proporcionando a integração dos ambientes, rodapé e alisares em madeira envernizada, porcelanato 60x60 e preparação para ar-condicionado split na suíte. Lazer com piscina adulto, piscina infantil, salão de festas, churrasqueiras, quadra esportiva, playground, paisagismo com fonte e pergolado de madeira.



Oferta : de R$ 286.804,06 por R$ 281.411,00 e, na compra dos apartamentos prontos, o cliente ganha armários da cozinha e banheiros

: de R$ 286.804,06 por R$ 281.411,00 e, na compra dos apartamentos prontos, o cliente ganha armários da cozinha e banheiros Endereço: Santa Paula, Vila Velha

Brasiles Construtora

Village Guarani

Sobre: unidades de 2 quartos com suíte até 62 m² e área de lazer com 1.700 m².



unidades de 2 quartos com suíte até 62 m² e área de lazer com 1.700 m². Promoção: unidade 506A de dois quartos com suíte, de 62,71 m². A oferta é de R$ 576 mil por R$ 539 mil.

unidade 506A de dois quartos com suíte, de 62,71 m². A oferta é de R$ 576 mil por R$ 539 mil. Endereço: Rodovia do Sol, 2626, Praia de Itaparica, Vila Velha.



Residencial Amazônia

Residencial Amazônia está pronto para morar Crédito: Brasiles Construtora/Divulgação