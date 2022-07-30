Piso vinílico: conheça cinco vantagens para a sua casa

Um dos revestimentos mais versáteis que existe, o piso vinílico pode ser utilizado em quase todos os ambientes. Feito de material reciclável e de baixo impacto ambiental, ele tem ganhado espaço em projetos residenciais, comerciais, e até mesmo corporativos.
PISO VINÍLICO É RESISTENTE?
Os vinílicos apresentam uma extensa lista de vantagens, entre elas o fato de ser resistente a riscos e manchas, com tecnologia hipoalergênica e absorção de ruídos, além de ter ótima durabilidade.
Segundo a arquiteta Júlia Guadix, o piso vinílico também se destaca na ampla gama de cores, tonalidades e modelos que oferece. Ela conta que o revestimento transmite sensação de conforto, sendo ideal para revestir quartos e salas.
"O piso vinílico é indicado para os ambientes internos, principalmente os cômodos mais aconchegantes da casa"
Com espessura de 2 a 5 mm, o piso vinílico pode ser aplicado em cima de um outro piso, desde que seja aplicada uma massa niveladora a outra superfície esteja perfeitamente lisa. É importante ficar atento a isso, já que qualquer imperfeição que esteja abaixo dele poderá ser observada.
POSSO COLOCAR PISO VINÍLICO EM ÁREA EXTERNA
Apesar de ser mais resistente à água do que o laminado, o excesso de umidade pode descolar o piso vinílico. Por isso, é necessário cuidado na hora de colocá-lo em áreas externas.
"O revestimento vinílico foi desenvolvido para decoração de interiores, portanto, não é recomendado aplicar pisos desse tipo em áreas expostas às condições climáticas e box de banheiros"
"Eu costumo indicá-lo para cozinhas e áreas de serviço desde que o cliente entenda que não é para lavar o piso jogando água, mas apenas passar pano úmido, pois o material é um tipo de plástico, e a cola utilizada para a aplicação é a base de água", afirma Júlia. Em caso de contato com muita água, a indicação é que a secagem da superfície seja feita na hora.
A Tarkett, líder mundial em pisos vinílicos e a arquiteta Júlia Guadix elaboraram uma lista de vantagens desse tipo de revestimento para te ajudar a escolher o produto na hora de compor o ambiente de casa. Confira:
01
Instalação
A instalação do piso vinílico é mais prática e rápida do que a cerâmica, além de gerar menos poeira e sujeira no local. O piso vinílico também pode ser instalado sobre a cerâmica e outros tipos de contrapiso. Para quem quer agilidade no serviço, é possível usar os vinílicos clicados, flexíveis e rígidos, que podem ser instalados em até dois dias.
02
Limpeza
Além de serem antialérgicos e não acumularem fungos ou bactérias, o piso vinílico leva apenas alguns minutos para ser limpo. Diferente dos clicados, os modelos colados até podem ser lavados, mas não é recomendado o uso de solventes, água sanitária ou outros tipos de produtos químicos desta natureza. Eles podem danificar a estética do revestimento.
03
Conforto
O piso vinílico absorve consideravelmente o som causado pelo impacto ao caminhar, proporcionando uma acústica mais tranquila e confortável aos ambientes. O vinílico, elimina o inconveniente toque-toque dos passos, comum em superfícies como o piso laminado. Outro detalhe muito importante é o fato dele ser um piso atérmico, ou seja, não é influenciado pela temperatura exterior. Diferentemente dos pisos frios como o porcelanato, ele proporciona maior conforto térmico, qualquer que seja a estação.
04
Variedade
Os pisos vinílicos oferecem uma grande variedade de modelos e acabamentos, atendendo aos mais variados e exigentes gostos. As opções vão desde as mais modernas e coloridas até os clássicos padrões amadeirados que podem ser aplicadas no piso, nas paredes e até no teto. Quem gosta das texturas da madeira, dos tecidos e das superfícies rústicas, os pisos vinílicos mais sofisticados vão proporcionar uma ótima sensação de aconchego e acolhimento.
05
Resistência
Se for especificado, instalado e conservado corretamente, o piso vinílico é resistente o bastante para suportar com facilidade a rotina de uma residência por anos. Mas, se for necessária a troca, ela é bem fácil. Com ajuda profissional, é só retirar a placa riscada ou marcada no piso com o auxílio de um estilete apropriado.