Piso vinílico: conheça cinco vantagens para a sua casa

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Instalação

A instalação do piso vinílico é mais prática e rápida do que a cerâmica, além de gerar menos poeira e sujeira no local. O piso vinílico também pode ser instalado sobre a cerâmica e outros tipos de contrapiso. Para quem quer agilidade no serviço, é possível usar os vinílicos clicados, flexíveis e rígidos, que podem ser instalados em até dois dias.

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Limpeza

Além de serem antialérgicos e não acumularem fungos ou bactérias, o piso vinílico leva apenas alguns minutos para ser limpo. Diferente dos clicados, os modelos colados até podem ser lavados, mas não é recomendado o uso de solventes, água sanitária ou outros tipos de produtos químicos desta natureza. Eles podem danificar a estética do revestimento.

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Conforto

O piso vinílico absorve consideravelmente o som causado pelo impacto ao caminhar, proporcionando uma acústica mais tranquila e confortável aos ambientes. O vinílico, elimina o inconveniente toque-toque dos passos, comum em superfícies como o piso laminado. Outro detalhe muito importante é o fato dele ser um piso atérmico, ou seja, não é influenciado pela temperatura exterior. Diferentemente dos pisos frios como o porcelanato, ele proporciona maior conforto térmico, qualquer que seja a estação.

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Variedade

Os pisos vinílicos oferecem uma grande variedade de modelos e acabamentos, atendendo aos mais variados e exigentes gostos. As opções vão desde as mais modernas e coloridas até os clássicos padrões amadeirados que podem ser aplicadas no piso, nas paredes e até no teto. Quem gosta das texturas da madeira, dos tecidos e das superfícies rústicas, os pisos vinílicos mais sofisticados vão proporcionar uma ótima sensação de aconchego e acolhimento.

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Resistência