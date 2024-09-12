Maioria dos brasileiros tem até R$ 500 mil para comprar imóvel, diz pesquisa

Maioria acredita que mudanças nas taxas de juros influenciam a dinâmica do setor Crédito: Shutterstock

Cerca de 70% dos brasileiros têm como orçamento para a compra de um imóvel o valor de até R$ 499.999. Além disso, 29% consideram adquirir um imóvel por meio do programa Minha Casa, Minha Vida e outros 66% acreditam que mudanças nas taxas de juros têm alta influência na dinâmica do setor.

O levantamento Tendências de Moradia foi apresentado durante o Conecta Imobi, evento do mercado imobiliário nacional, que vai até esta sexta (13), em São Paulo. realizado pelo DataZap, a empresa entrevistou pessoas que pretendem comprar imóvel nos próximos 12 meses, localizados em todas as regiões do país.

“Realizada anualmente, a pesquisa traz dados valiosos para o mercado imobiliário. Além do perfil daqueles que buscam um imóvel, é possível entender as suas principais necessidades e desejos para a futura morada, e até mesmo suas impressões sobre o momento atual para a compra”, afirma Gabriela Domingos, especialista em Inteligência de Mercado no Grupo OLX.

Para 39% dos entrevistados, o imóvel ideal é o apartamento padrão, especialmente para quem tem idade a partir de 61 anos (54%). Casas de rua, por outro lado, têm a preferência de 35% do público geral. Imóveis usados são a preferência de 65% dos respondentes, e os novos, de 13%, com destaque para os millennials (29 a 40 anos), que preferem lançamentos (27%) e nunca habitados (37%).