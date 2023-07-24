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A evolução do quarto infantil

Como a decoração do quarto pode estimular o desenvolvimento infantil

Especialistas mostram os benefícios de um espaço pensado especialmente para atender as necessidades da criança

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 17:57

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 jul 2023 às 17:57
Imagem Edicase Brasil
É muito importante que a criança participe do processo de decoração Crédito: Igisheva Maria | ShutterStock
O ambiente em que uma criança vive e se desenvolve desempenha um papel fundamental em sua vida. O quarto, em particular, é um espaço crucial e marcante, e sua decoração e organização podem influenciar significativamente o desenvolvimento cognitivo, emocional e social.

É nesse ambiente que a criança passará a maior parte do seu tempo, brincando, dormindo, estudando e explorando sua criatividade. Portanto, é essencial criar um espaço adequado que estimule e apoie o seu crescimento saudável.

Evolução na decoração de quartos infantis

Existem muitas maneiras possíveis de decorar um quarto infantil. Há alguns anos, era comum que o quarto fosse pintado de azul para meninos e de rosa para meninas. Mas com o tempo, assim como na decoração como um todo, as tendências vão se atualizando e se adequando à sua época.
Hoje, existe uma infinidade de opções de decoração de um quarto infantil que proporcionam segurança , incentivos para a coordenação e cognição, sem deixar de lado o conforto e a harmonia, que auxiliam em um boa noite de sono.

Estimulando a independência e a criatividade

Para a arquiteta Luciana Patriarcha, especialista em psicoarquitetura, o quarto deve ser um lugar de descobrimento. “O quarto de uma criança deve ser um espaço que a inspire a explorar, criar e se expressar livremente. Para isso, é essencial considerar alguns elementos-chave na sua concepção. Em primeiro lugar, é importante ter uma disposição de móveis que permita uma circulação fácil e segura. Dessa forma, a criança terá liberdade para se movimentar, estimulando seu senso de independência. Além disso, é ótimo oferecer diferentes áreas no quarto, como um cantinho de leitura, um espaço para brincadeiras e uma mesa para desenhar e criar”, explica.

Importância da organização

Segundo Marília Scabora, psicóloga e fundadora da Comunidade Tribo Mãe, um grupo de acolhimento psicológico e apoio materno a mães expatriadas, a organização do ambiente também desempenha um papel crucial na estimulação da independência e criatividade das crianças.
“Manter os brinquedos e materiais organizados em prateleiras ou caixas, com fácil acesso para a criança, estimula a sua autonomia e responsabilidade. Ao ter acesso direto aos seus brinquedos e materiais, a criança é incentivada a explorar, escolher e criar, desenvolvendo sua capacidade de tomar decisões e se expressar”, revela.

Decoração montessoriana

Um dos modelos mais aceitos costuma ser o quarto montessoriano , que estimula a autoconfiança e a criatividade das crianças. “O quarto montessoriano prioriza a educação. Ele é uma metodologia que foi criada por uma educadora italiana chamada Maria Montessori e é pensado de maneira que estimula a criança de forma segura e que a faça explorar o ambiente”, explica Luciana.
“Por conta disso, a cama é baixa, para que eles [os pequenos] tenham autonomia de subir e descer quando quiserem. Os móveis são baixos, os brinquedos [ficam] ao alcance da criança. A ideia desse projeto é para ajudar a criança a conseguir explorar o quarto e auxiliar em toda essa parte do desenvolvimento”, acrescenta.

Criando um senso de pertencimento e identidade

É fundamental, ainda, que o quarto seja um espaço que reflita os interesses e a personalidade da criança. “Permitir que a criança participe do processo de decoração, escolhendo cores, objetos e elementos decorativos que ela goste, ajuda a criar um senso de pertencimento e favorece o desenvolvimento de sua identidade. Essa participação ativa no processo de criação do ambiente também contribui para fortalecer a autoestima e a confiança da criança”, indica a arquiteta.

Benefícios de um quarto bem decorado

Ao criar um quarto para crianças que estimule a independência e criatividade, é necessário considerar elementos como a disposição dos móveis, a organização do ambiente, a participação da criança no processo de decoração e a oferta de diferentes áreas para atividades.
“Estudos mostram que crianças que têm um espaço de dormir e brincar bem-organizado e estimulante tendem a apresentar maior independência, criatividade e concentração. Além disso, essas crianças também demonstram uma maior capacidade de lidar com desafios e resolver problemas, habilidades fundamentais para seu crescimento e desenvolvimento”, finaliza Marilia Scabora.
Por Maria Fernanda Benedet.

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