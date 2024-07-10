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Versatilidade

Aprenda a utilizar a estante na decoração e transforme o ambiente

Além de oferecerem soluções práticas de armazenamento, esse móvel serve como peça decorativa que muda a atmosfera do local onde está inserida
Portal Edicase

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Publicado em 

10 jul 2024 às 14:46

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 14:46

Imagem Edicase Brasil
A estante é um móvel versátil e pode se ajustar a qualquer ambiente Crédito: Michel Cutaith | DaTa Studio de Comunicação
As estantes são elementos versáteis que podem se adequar a qualquer ambiente, enriquecendo a decoração. Além de oferecerem soluções práticas de armazenamento, elas servem como peças decorativas que transformam a atmosfera do local onde estão inseridas. Também ajudam a criar pontos focais em uma sala e estão disponíveis em uma variedade de estilos e materiais. 
A seguir, o arquiteto Daniel Szego compartilha quatro dicas sobre como utilizar estantes de marcenaria personalizada em diferentes contextos. Veja! 

1. Grandes formatos com nichos

Em espaços maiores, as estantes de marcenaria personalizada podem assumir formatos maiores e incorporar nichos, que podem ser usados para exibir objetos de arte, fotografias ou coleções, criando um ponto focal interessante no ambiente.
Imagem Edicase Brasil
A estante com estrutura de ferro traz um visual mais industrial ao ambiente Crédito: Michel Cutaith | DaTa Studio de Comunicação

2. Portas, nichos e estrutura de ferro 

Para um visual mais industrial, uma estante de marcenaria personalizada pode incorporar portas, nichos e uma estrutura de ferro. Isso não só adiciona um elemento de design interessante, mas também oferece mais opções de armazenamento.
Imagem Edicase Brasil
A estante em espaços menores pode ser uma opção para otimizar o ambiente Crédito: Michel Cutaith | DaTa Studio de Comunicação

3. Pequenos espaços

Em espaços menores , uma estante de marcenaria personalizada pode ser uma solução inteligente para otimizar o espaço. Com um design bem pensado, ela pode acomodar livros, objetos decorativos e até mesmo pequenos eletrodomésticos, tornando o ambiente mais funcional e agradável.

4. Escolha conforme o estilo do local

Lembre-se: a escolha do material para a sua estante deve complementar o estilo do seu espaço. Seja madeira, metal ou vidro, cada material traz um charme único para o ambiente. 
Por Bruna Rodrigues

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