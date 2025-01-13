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Crescimento e renovação

7 dicas para usar tons de verde na decoração

O uso da cor arquitetura de interiores tem se tornado cada vez mais popular, destacando-se por suas associações com bem-estar, equilíbrio e conexão com a natureza
Portal Edicase

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Publicado em 

13 jan 2025 às 18:51

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 18:51

O verde pode ser usado de diferentes maneiras na decoração (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)
O verde pode ser usado de diferentes maneiras na decoração Crédito: Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci
O uso do verde na arquitetura de interiores tem se tornado cada vez mais popular, destacando-se por suas associações com bem-estar, equilíbrio e conexão com a natureza. Para o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, essa cor, além de sua atemporalidade, traz um importante contraste com a vida moderna. “Estamos passando por uma revolução que propõe um equilíbrio essencial em oposição à vida cercada de tecnologias e demandas cotidianas”, analisa.
Além disso, o profissional acrescenta que, de acordo com o Feng Shui, o verde está profundamente relacionado ao crescimento e renovação. “Na filosofia dessa técnica milenar chinesa, a cor alimenta o ciclo da prosperidade que traz serenidade e reforça a conexão tão intrínseca que nós, seres humanos, temos com a natureza”, explica.

Benefícios do verde na decoração

Uma das cores que melhor definem a arquitetura de interiores contemporânea, principalmente em tempos de busca por sustentabilidade e um relacionamento mais próximo com o meio ambiente, o verde se destaca por sua capacidade de criar espaços que evocam vigorosidade. O arquiteto ainda complementa que sua ascensão vem de encontro com a necessidade de produzir ambientes mais humanizados e um dos meios mais fáceis de trazer um toque de vida aos lares.
“Existem diversos estudos, como os realizados pelas Universidades de São Paulo e da Califórnia, que demonstram a capacidade da coloração para reduzir os níveis de estresse, aumentar a sensação de tranquilidade e até melhorar a concentração. Por isso, ele é cada vez mais adotado em projetos que precisam transmitir conforto e acolhimento como salas de estar, quartos, varandas e escritórios”, indica Bruno Moraes.
No quesito brasilidade, que o arquiteto sempre gosta de destacar em seus projetos, o verde remete à tropicalidade e evoca nossa ligação íntima com os diversos biomas do país. “A aplicação é um jeito de celebrar a cultura nacional e de valorizar as características marcantes do Brasil”, ressalta.

Aplicando o verde nos ambientes

Com uma ampla gama de tonalidades, o verde pode ser empregado em diferentes estilos de decoração, desde os minimalistas e modernos até os rústicos ou clássicos. “A escolha vai depender da percepção do morador para cada cômodo, uma vez que cada cor destaca um efeito no ambiente. O importante mesmo é equilibrar a paleta e o estilo”, explica o arquiteto Bruno Moraes.
Abaixo, o profissional lista 7 dicas fáceis para quem quer aplicar o verde na decoração de casa. Confira!

1. Parede destaque

Nas paredes, uma paleta escura, que engloba o verde-floresta, musgo, oliva e verde-mar, são ideais para quartos e salas de estar, entregando em uma atmosfera mais sofisticada e elegante. Já em ambientes como a cozinha e home office, o verde sálvia ou fantasma resultam em uma base suave que promove serenidade.

2. Mobiliário

No mobiliário, o verde também aparece com força tanto na marcenaria planejada como em móveis como sofás de veludo – uma escolha ousada que transforma qualquer sala de estar em um espaço cheio de personalidade. Um sofá ou poltrona em verde-esmeralda, ou musgo, por exemplo, evoca personalidade e sofisticação a ambientes como sala de estar e varanda. “No completo, gosto de complementar com almofadas neutras”, sugere Bruno Moraes.
As plantas trazem leveza e melhoram a qualidade do ar nos ambientes (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)
As plantas trazem leveza e melhoram a qualidade do ar nos ambientes Crédito: Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci

3. Plantas

O recurso mais simples e eficaz de incluir o verde é por meio de plantas que, além de adicionarem leveza, melhoram a qualidade do ar e se adaptam facilmente ao décor. Entre as sugestões, samambaias, suculentas ou espécies suspensas entregam um ambiente acolhedor.

4. Almofadas e tecidos

Para quem busca mudanças sutis, o profissional indica o uso e a troca de capas das almofadas acompanhadas de mantas. “É uma forma prática de testar em salas de estar , home theater e dormitórios sem comprometer o espaço”, diz Bruno Moraes.

5. Quadros

Incorporar o verde em quadros ou gravuras é outra maneira simples de introduzir a cor, e pode ser obtido por meio de paisagens naturais ou padrões abstratos que despertem interesse visual.

6. Cabeceira de cama

Uma cabeceira de cama em tom de verde é uma opção sofisticada para renovar o visual do quarto, em tons de verde-esmeralda ou musgo, em acabamentos foscos ou polidos e em revestimentos de madeira ou veludo. Bruno Moraes diz que a cabeceira verde acrescenta um ponto focal no dormitório e um clima de relaxamento.

7. Possibilidades diferentes

Além dos locais mencionados, a cor também pode ser contextualizada em banheiros, forros, halls de entrada ou corredores. Por fim, considerando que não há limites para adicionar o simbolismo do verde no décor, o arquiteto recomenda pensar em possibilidades diferentes como molduras de portas ou rodapés.

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