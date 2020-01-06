Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Gratificação por assiduidade só reforça privilégios do serviço público
Opinião da Gazeta

Gratificação por assiduidade só reforça privilégios do serviço público

O poder público acaba mimando determinados setores do funcionalismo para ser atraente como carreira profissional e acaba se esquecendo de cobrar eficiência

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

06 jan 2020 às 04:00

Colunista

Gratificações saem caras para os cofres públicos Crédito: Pixabay
Há casos que parecem gritar o quanto o Brasil é um país de contrastes, e a festa de gratificações do serviço público tem certamente um lugar cativo nessa lista. Um desses agrados, então, é indefectível: a gratificação por assiduidade. Imagine que um servidor pode ser premiado por cumprir a sua obrigação de comparecer ao trabalho, diariamente. Na iniciativa privada essa extravagância não tem vez com a mesma recorrência.
Nas prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, bônus dessa natureza representam, em média, 20% de todo o rendimento dos servidores públicos no ano. Engordam os salários. Esse percentual ficou conhecido por um levantamento publicado na edição impressa de A Gazeta do último fim de semana.
Obviamente, distinções devem ser feitas - um adicional de insalubridade não pode ser comparado a uma questionável gratificação por participação em licitação e pregão -, mas o grande problema é a confusão gerencial que resulta dessas compensações, que saem caras para os cofres públicos.

Veja Também

Análises: gratificações atrapalham planejamento e transparência

Tantas gratificações só ressaltam a desorganização da administração pública. Torna-se inviável aos gestores públicos um planejamento eficaz dos gastos com pessoal, tudo porque o Estado não pode consegue abandonar a pecha de provedor. É conveniente. O poder público acaba mimando determinados setores do funcionalismo para ser atraente como carreira profissional e acaba se esquecendo de cobrar eficiência. 
Tantas benesses acabam camuflando a incompetência da própria gestão pública, incapaz de estabelecer planos de cargos e salários com regras bem determinadas.

Veja Também

Prefeituras reconhecem necessidade de rever gratificações a servidores

A farra de gratificações desorganiza os gastos e acaba abrindo brechas para a corrupção, que se aproveita da falta de fiscalização e controle. É bagunça pura e simples. Uma reforma administrativa abrangente precisa sair do papel, com urgência, para fazer essa arrumação.
Um redimensionamento do Estado brasileiro é essencial não somente para a saúde econômica do país, é uma questão de moralização. É preciso pôr fim a essas assimetrias que só servem para manter o país no atraso.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados