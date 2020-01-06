Gratificação por assiduidade só reforça privilégios do serviço público

Gratificações saem caras para os cofres públicos Crédito: Pixabay

Há casos que parecem gritar o quanto o Brasil é um país de contrastes, e a festa de gratificações do serviço público tem certamente um lugar cativo nessa lista. Um desses agrados, então, é indefectível: a gratificação por assiduidade. Imagine que um servidor pode ser premiado por cumprir a sua obrigação de comparecer ao trabalho, diariamente. Na iniciativa privada essa extravagância não tem vez com a mesma recorrência.

Obviamente, distinções devem ser feitas - um adicional de insalubridade não pode ser comparado a uma questionável gratificação por participação em licitação e pregão -, mas o grande problema é a confusão gerencial que resulta dessas compensações, que saem caras para os cofres públicos.

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Tantas gratificações só ressaltam a desorganização da administração pública. Torna-se inviável aos gestores públicos um planejamento eficaz dos gastos com pessoal, tudo porque o Estado não pode consegue abandonar a pecha de provedor. É conveniente. O poder público acaba mimando determinados setores do funcionalismo para ser atraente como carreira profissional e acaba se esquecendo de cobrar eficiência.

Tantas benesses acabam camuflando a incompetência da própria gestão pública, incapaz de estabelecer planos de cargos e salários com regras bem determinadas.

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A farra de gratificações desorganiza os gastos e acaba abrindo brechas para a corrupção, que se aproveita da falta de fiscalização e controle. É bagunça pura e simples. Uma reforma administrativa abrangente precisa sair do papel, com urgência, para fazer essa arrumação.