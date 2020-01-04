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Análises: gratificações atrapalham planejamento e transparência

Levantamento de A Gazeta mostrou que, em média, 20% das remunerações dos servidores corresponde a gratificações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 10:51

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 10:51

Prefeitura de Vila Velha é uma das cidades que possui alto valor em gratificações Crédito: Felix Falcão
pagamento de uma grande diversidade de gratificações a servidores públicos municipais para compensar salários baixos ou a falta de reajustes pode ser um empecilho para um bom planejamento dos gestores públicos sobre os gastos com pessoal, além de atrapalhar a transparência na fiscalização dessas despesas. Especialistas apontam que os dados econômicos do país em todos os níveis - federal, estadual e municipal - mostram que o panorama hoje é de assimetrias entre a esfera pública e a privada, e também entre a elite e a base da própria administração pública, resultando em um descontrole orçamentário. De acordo com levantamento de A Gazeta, em média, 20% das remunerações dos servidores das prefeituras da Grande Vitória correspondem a gratificações.
O doutor em Direito do Estado e professor de Direito Administrativo da FDV Anderson Pedra, entende que muitos tipos de gratificação não favorecem uma boa gestão pública. Dificulta tanto para ao cidadão saber quanto um servidor público recebe, quanto para o administrador poder fazer uma projeção do crescimento vegetativo de sua folha. É comum que dois servidores exerçam uma mesma função e um ganhe mais do que o outro. Mas o que já foi conquistado é difícil retirar. São muitas categorias na briga. Quem vai se sacrificar primeiro?, questiona.

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O economista Juliano César Gomes explica que os adicionais são tentativas para tentar recompor perdas inflacionárias de período de arrocho nas contas.No setor público, nem sempre há a reposição da inflação. Categorias que estão mais bem organizadas ou maiores, geralmente conseguem obter novas gratificações, pois tem sindicatos que conseguem pressionar.Mas raramente os estatutos dos servidores e os planos de carreira são feitos obedecendo critério estritamente técnicos. São por meio de negociações, o que acaba distorcendo algumas vantagens de uma categoria para outra, afirma.
O doutor em Direito e professor da UNB, Paulo Henrique Blair, acrescentou que algumas gratificações são ferramentas importantes para tentar evitar que os servidores públicos troquem seus cargos pela iniciativa privada, comprometendo a continuidade da administração.Um bônus por assiduidade pode parecer um excesso, pois isto é uma obrigação de todo funcionário.Mas os anos passam, e nem sempre há reajuste. Esses benefícios cumprem uma função estratégica de demonstrar um estímulo à permanência. Senão haveria muito mais rotatividade, disse.
Há ainda os impactos de natureza previdenciária para as contas públicas. As gratificações de tempo de serviço e de assiduidade, em regra, são incorporadas aos salários.Mas as de produtividade, por exemplo, é possível que o servidor não leve para a aposentadoria. Essa diversidade de benefícios trouxe efeitos colaterais. O Judiciário começou a considerá-los como sendo um salário disfarçado, e incorporar ao vencimento do servidor. No final das contas, há uma grande insegurança jurídica nesta questão, explicou o professor Anderson Pedra.
Ele conclui que não há um percentual ideal em gratificações a ser estabelecido, mas que seria mais eficaz vincular essas gratificações à produtividade.A administração pública deve premiar pelo resultado. Estabelecer metas, critérios. É muito melhor do que simplesmente por tempo. Cada categoria poderia ter parâmetros mais coerentes, afirmou.

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