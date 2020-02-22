Governo do ES vai definir futuro dos incentivos fiscais até julho

Governo do Estado está avaliando quais incentivos fiscais irá manter no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Servidores das secretarias da Fazenda (Sefaz), Desenvolvimento (Sedes) e Controle e Transparência (Secont) até o momento, segundo o titular da Sefaz, Rogelio Pegoretti, analisaram o faturamento e a arrecadação dos setores que fazem parte do Invest-ES e do Compete antes e depois da concessão dos benefícios. A proposta é diagnosticar o quanto eles podem estar sendo decisivos ou não para o crescimento econômico local. Mas em alguns casos será preciso jogar lupa sobre eles, conforme adiantou Pegoretti à coluna.

"Vamos aprofundar a análise individualizada sobre aqueles incentivos em que os resultados iniciais mostraram necessidade de um refinamento na avaliação. Por exemplo, pode ter a situação de alguma área em que a arrecadação nos últimos anos ficou estável. Aí é que vamos checar se isso está acontecendo porque o incentivo não é suficiente ou se é consequência de uma transformação do mercado" Rogelio Pegoretti - Secretário de Estado da Fazenda

Rogelio Pegoretti é secretário da Fazenda do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Ao ser questionado sobre quais são os segmentos que fazem parte dessa lista, o secretário da Fazenda disse não poder divulgar para evitar criar insegurança no mercado. “Vamos aguardar o final do trabalho. Mas o que posso te dizer é que o incentivo só faz sentido se a existência dele for um garantidor da arrecadação e da manutenção de empregos. Se isso não acontecer, vamos reavaliar e podemos até excluí-lo”, ponderou ao citar que até o momento a maioria dos benefícios mostrou-se fundamental para o incremento da receita e dos postos de trabalho do Estado.

Pegoretti afirma que o Estado vem buscando dar transparência ao tema que, na visão dele, ainda é tratado por muitos como tabu. Mas comenta que não há previsão para revelar quanto é dado de benefício por empresa. “Nenhum outro Estado faz isso. Se divulgarmos esses valores estaríamos colocando o ES em desvantagem na guerra fiscal.”

A justificativa do representante da Fazenda é coerente, mas para que ela seja vista pela sociedade sem desconfianças é fundamental que a equipe do governador Casagrande apresente todos os estudos e análises que foram prometidos e estão prestes a serem finalizados conforme garantiu o titular da Sefaz.

Criar o grupo foi um começo interessante, mas para ele fazer sentido de fato, os resultados precisam ser apresentados de forma clara e convincente às empresas e à sociedade. Caso contrário, o estigma de que o tema é um tabu continuará a se perpetuar.

COBRANÇA

A transparência sobre os incentivos fiscais vem sendo alvo de cobrança por parte do Fórum das Carreiras Típicas do Estado, o Focates. Nos últimos dias, a organização - formada por servidores das administrações municipais, estaduais e federais - enviou ofícios à Sefaz e à Secont, solicitando informações relacionadas ao tema. A entidade pede esclarecimentos como a relação de todos os incentivos concedidos, os impactos da oferta dos benefícios para o desenvolvimento do Estado, a apresentação de ganhos sociais a partir dessa política tributária e a metodologia para a implantação de novos incentivos.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai definir futuro dos incentivos fiscais até julho