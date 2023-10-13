InsightES terá palestras inclusivas e benefícios em cursos para o público

Com o lema “Conexão, inovação e empreendedorismo”, a InsightES - Semana de Inovação Capixaba, que começa na próxima segunda-feira (16), vai reunir profissionais de diversas áreas para debater e disseminar informações sobre o ecossistema de inovação. E se é pra falar de novidade, a programação tem uma para não deixar absolutamente ninguém de fora: todas as palestras terão tradução simultânea na linguagem de sinais (libras). Além disso, o público presente terá acesso gratuito a cursos de tecnologia e inovação mesmo depois do evento.

Tanto a tradução em libras quanto a disponibilização de formações on-line para o público são resultado da parceria institucional entre o Fonte Hub – realizador da InsightES – com a startup Klumie e a escola de tecnologia Alura. Para se inscrever e participar da programação, acesse o Sympla

A Klumie é uma startup voltada ao impacto social para qualificação profissional de surdos e inclusão no mercado de trabalho. A CEO Janine Gomes ressalta que diversidade e inclusão são temas cada vez mais debatidos dentro das empresas. Segundo ela, essas mudanças vêm acontecendo por uma série de fatores, desde a valorização de mudanças na sociedade, avanço da tecnologia, passando pela criação de novas leis de inclusão e a busca por soluções inovadoras.

De acordo com Janine, a comunicação participativa é facilitada pelo uso de libras, algo fundamental para o desenvolvimento e o exercício da cidadania do surdo e para que cada vez mais conteúdos sejam universalizados. “A inclusão dos surdos não é um fato que envolve apenas o sujeito surdo, enquanto pessoa que possui uma diferença, mas também diz respeito àqueles que têm contato direto com essas pessoas como, instituições de trabalho, saúde e educação, familiares e toda a comunidade. O maior aliado para a inclusão, em qualquer esfera, é o acesso à informação e engajamento dos envolvidos”, pontua.

Janine Gomes da Silva, CEO e fundadora da Klumie Crédito: Arquivo pessoal

"“Não há a possibilidade de falar da inclusão de pessoas surdas na sociedade sem falar da comunicação como a principal ferramenta para que a inclusão e integração se estabeleça efetivamente dos diversos ambientes sociais em que os surdos estão presentes”" Janine Gomes - CEO da Klumie

FORMAÇÃO PÓS-EVENTO

Quem se inscrever e participar da InsightES vai ter benefícios extras. Ao todo, mais de 1,5 mil cursos de oito escolas de tecnologia e negócios serão disponibilizados por 20 dias para os participantes, através de uma parceria com a startup Alura, que tem o propósito de levar conhecimento e tecnologia aos quatro cantos do Brasil.

De acordo com o gestor de canais e parcerias da Alura, Paulo Amorim, parcerias como essa permitem que o público esteja preparado para as habilidades mais demandadas no mercado de trabalho. “Nosso maior propósito como empresa é transformar vidas através da tecnologia. A parceria com o Fonte Hub e ecossistemas regionais fazem parte da nossa estratégia de levar conhecimento ao maior número de pessoas possivel”, diz Amorim.

Paulo Amorim, gestor de canais e parcerias da Alura Crédito: Arquivo pessoal

Para o gestor de Estratégias e Novos Negócios da Klumie, Luciano Passaretti, mesmo havendo leis que obriguem a acessibilidade em eventos existe um número muito reduzido de espaços inclusivos e acessíveis a portadores de deficiências, em especial os surdos. “A inclusão da comunidade é de vital importância para a prática da cidadania e para a geração de autonomia para uma infinidade de pessoas que estão limitadas apenas pela falta de oportunidades”, destaca.

Passaretti salienta ainda que, dos 10 milhões de surdos no Brasil, mais de 6,7 milhões estão fora do mercado de trabalho. Na sua maioria, se tornam empreendedores por necessidade. A Klumie vem trabalhando para diminuir as barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes, principalmente para as empresas.

Luciano Passaretti, Gestor de Estratégia e Novos Negócios Crédito: Arquivo pessoal

A coordenadora do Fonte Hub, Patrícia Lino, reforça que, ao realizar a parceria com as startups, a Semana Capixaba de Inovação proporciona maior conexão para as comunidades e faz com que os participantes tenham acesso e oportunidade para aprenderem, se conectarem e inovarem. “Sabemos da importância da colaboração, acessibilidade e conhecimento para que a inovação aconteça, e dessa forma, a parceria com a Klumie e com a Alura para empresas se encaixou perfeitamente com o propósito do evento”, frisa.