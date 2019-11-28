Gandini vai à Justiça para anular reeleição de Erick Musso na Assembleia

O deputado do Cidadania alega ter sofrido cerceamento do seu direito político de lançar uma chapa, pela maneira como a eleição foi conduzida. A ação será movida por Gandini em seu próprio nome. Ele ainda estuda, com sua assessoria jurídica, a natureza da medida judicial a ser tomada (pode ser um mandado de segurança) e a instância na qual a ação será ajuizada. O que garante, por ora, é que com certeza tomará, nesta sexta-feira, alguma medida judicial cabível visando à anulação de todo o processo eleitoral. Segundo ele, é possível que outras pessoas, partidos e/ou outras entidades também levem o caso à Justiça.