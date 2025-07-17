Zona Mista #29: Pedro decide o clássico para o Flamengo e capixabas na Série D

O Zona Mista desta segunda-feira (21) está na área com Filipe Souza, Breno Coelho, Murilo Cuzzuol e Caio Vasconcelos, que comentam sobre o Brasileirão, Sul-Americana e os times capixabas na Série D.
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