Zagueiro ex-Tottenham morre em acidente de barco aos 25 anos

FILE PHOTO: Soccer Football - Inter Milan v Tottenham Hotspur - Pre Season Friendly - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - 16/17 - 5/8/16 Tottenham's Anton Walkes Action Images via Reuters / Adam Holt/File Photo ORG XMIT: FW1 Crédito: Reuters/Folhapress

O zagueiro Anton Walkes, do Charlotte FC, morreu na manhã desta quinta-feira (19), após sofrer um acidente envolvendo dois barcos em uma marina no sul da Flórida.

Ele foi encontrado inconsciente perto do estádio Miami Marine, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida;

Bombeiros tentaram reanimar Walkes, e ele foi levado para um hospital da área, informou o portal Miami Herald.

Anton Walkes nasceu no dia 8 de fevereiro de 1997, em Londres. Ele foi revelado pelo Tottenham, teve passagens pelo Atlanta United e o Portsmouth, e jogou em 2022 pelo Charlotte FC.