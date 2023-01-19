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Tragédia

Zagueiro ex-Tottenham morre em acidente de barco aos 25 anos

Anton Walkes faleceu na manhã desta quinta-feira (19), na Flórida, após sofrer um acidente evolvendo dois barcos em uma marina no sul do Estado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2023 às 16:34

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 16:34

FILE PHOTO: Soccer Football - Inter Milan v Tottenham Hotspur - Pre Season Friendly - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - 16/17 - 5/8/16 Tottenham's Anton Walkes Action Images via Reuters / Adam Holt/File Photo ORG XMIT: FW1
FILE PHOTO: Soccer Football - Inter Milan v Tottenham Hotspur - Pre Season Friendly - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - 16/17 - 5/8/16 Tottenham's Anton Walkes Action Images via Reuters / Adam Holt/File Photo ORG XMIT: FW1 Crédito: Reuters/Folhapress
O zagueiro Anton Walkes, do Charlotte FC, morreu na manhã desta quinta-feira (19), após sofrer um acidente envolvendo dois barcos em uma marina no sul da Flórida.
Ele foi encontrado inconsciente perto do estádio Miami Marine, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida;
Bombeiros tentaram reanimar Walkes, e ele foi levado para um hospital da área, informou o portal Miami Herald.
Anton Walkes nasceu no dia 8 de fevereiro de 1997, em Londres. Ele foi revelado pelo Tottenham, teve passagens pelo Atlanta United e o Portsmouth, e jogou em 2022 pelo Charlotte FC.
"Todos estão devastados com a morte de Anton Walkes. Ele era um tremendo filho, pai, parceiro e companheiro cuja maneira de levar a vida tocava a todos que o conheciam. Ele fez todos ao seu redor pessoas melhores, em todas as áreas da vida, e representou o Charlotte FC no mais alto nível, dentro e fora de campo", disse David Tepper, proprietário do Charlotte FC, em comunicado divulgado pelo clube.

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