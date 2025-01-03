Wesley: o lateral que foi de vaiado pela torcida a destaque no Flamengo

Wesley, lateral do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram

Da convicção que era hora de sair do Flamengo às ovações da torcida, Wesley viveu um ano de montanha-russa no Flamengo. Preterido por Tite e quase vendido por um valor considerado muito alto na época, o lateral-direito terminou 2024 como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Wesley recebeu várias sondagens de clubes europeus e balançou, mas o Flamengo espera propostas acima dos 25 milhões de euros para começar a pensar em negociar o jovem, que se valorizou.

Na virada do ano, Tite precisou escolher dois laterais para manter no Flamengo. Com três concorrentes para a posição em 2023, Matheuzinho acabou sendo o sacrificado e vendido para o Corinthians. Depois de uma temporada de muita instabilidade no setor e rotatividade, coube a Varela e Wesley a missão de brigar por uma vaga. Mas o uruguaio foi quem levou a melhor.

Wesley até jogou em algumas partidas, a maioria delas saindo do banco. Algumas péssimas atuações, como diante do Bolívar na altitude ainda na fase de grupos, ficaram marcadas. Nem a titularidade durante toda a Copa América foi o suficiente para o jovem conquistar Tite de vez e ganhar a vaga. Com Varela de volta, ele retornou à reserva e era acionado vez ou outra com equipes mais alternativas.

Em julho, a renovação até 2028 com multa de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na época) virou até piada nas redes sociais. Pouco antes disso, o Flamengo tinha recusado uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 71,2 milhões naquele momento) pelo jogador. A torcida se perguntava: por que o jogo duro para um atleta que entregava tão pouco?

Foi em agosto que as conversas avançaram de maneira significativa. A proposta da Atalanta que poderia render 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) ao clube foi considerada irrecusável, um valor muito acima do que o Fla sequer poderia projetar. O clube aceitou e o jogador também. Era desejo dele deixar o rubro-negro para respirar novos ares. Wesley fez até uma despedida em uma boate do Rio de Janeiro. Mas a negociação desandou. Por mudanças constantes no contrato para a data de apresentação do garoto, os italianos desistiram e foram buscar outro nome no mercado.

Desde o começo do segundo semestre, Wesley entendeu que precisava mudar. Ele contratou um serviço de scout particular para assistir aos lances, entender onde errou e saber como poderia melhorar. O foco foi tanto que ele já sai das partidas pedindo os vídeos para analisar o que acabou de acontecer. Antes de todos os jogos, se reúne com os profissionais para uma reunião de aprimoramento. Isso deu resultado.

Em campo, Tite seguiu preferindo Varela, mas a chegada de Filipe Luís foi um divisor de águas. Wesley já começava a agradar mais os torcedores depois de ter ido bem na Copa América, apesar de ainda um pouco instável. Mas o novo treinador fez o garoto virar titular absoluto. Em perfeita combinação com o estilo de jogo, o lateral assimilou rápido as ideias do ex-companheiro e voou.