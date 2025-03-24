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Seleção brasileira

Wesley e Savinho treinam como titulares, e seleção tem seis mudanças

A seleção brasileira vem com um combo de novidades para enfrentar a Argentina, pelas Eliminatórias.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2025 às 09:54

Publicado em 24 de Março de 2025 às 09:54

A seleção brasileira vem com um combo de novidades para enfrentar a Argentina, pelas Eliminatórias. Pelo menos de acordo com o que o técnico Dorival Júnior desenhou no treino deste domingo (23), em Brasília.
Seleção brasileira treina para duelo contra Argentina
Seleção brasileira treina para duelo contra Argentina Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF
O treinador colocou o lateral-direito Wesley e o atacante Savinho entre os titulares, além das quatro mudanças forçadas por cortes e suspensões,
Eles ganham a disputa com Vanderson e João Pedro, que começaram a partida diante da Colômbia.
Bento, Murillo, André e Joelinton são as outras novidades na escalação, após os quatro cortes de sexta-feira.
A comissão técnica não trata como escalação definida, mas a tendência é essa.
Assim o Brasil iria a campo com: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton; Raphinha, Savinho, Rodrygo e Vini Jr.

QUAL A LÓGICA?

Wesley entrou muito bem, com disposição e intensidade, na reta final do jogo contra a Colômbia. O lateral do Flamengo vive ótima fase.
Savinho chegou a ser testado por Dorival antes do jogo contra a Colômbia, mas o técnico caminhou para uma formação com João Pedro como camisa 9. Agora, o treinador retomou no treino o desenho com atacantes de velocidade e muita mobilidade.
Isso força Rodrygo a atuar mais na faixa central do campo e não aberto pela direita, como diante dos colombianos.
André e Joelinton já seriam os substitutos naturais de Bruno Guimarães, suspenso, e Gerson, cortado por dores na coxa esquerda.
Murillo é o zagueiro canhoto que estava na lista como substituto imediato de Gabriel Magalhães, também suspenso.
Já Bento entrou ainda durante o jogo contra a Colômbia, quando Alisson foi substituído com base no protocolo de concussão.
Dorival ainda comandará nesta segunda-feira o último treino antes de enfrentar a Argentina, terça, em Buenos Aires, às 21h.

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