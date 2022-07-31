Vitor Pereira projeta Corinthians no ataque diante do Flamengo na Libertadores

Corinthians enfrenta o Flamengo na próxima terça-feira pela Libertadores Crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

O técnico Vitor Pereira afirma que o Corinthians "vai procurar fazer o seu jogo" diante do Flamengo na terça-feira, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores. Isso significa que o time vai procurar a vitória e evitar uma postura reativa, buscando a defesa e, em seguida, o contra-ataque.

"Para enfrentar o Flamengo, precisamos estar no melhor nível. Não seremos especulativos. Vamos fazer o nosso jogo", afirmou o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena após o triunfo sobre o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador projeta confrontos completamente diferentes daqueles disputados contra o Boca Juniors. "O Flamengo é uma equipe com qualidade individual e coletiva, mas com uma dinâmica completamente diferente do Boca Juniors. Serão jogos diferentes "

A partida deste sábado deu algumas pistas sobre a escalação que o treinador português deverá utilizar na terça-feira. Elas estão em praticamente todos os setores. Na defesa, a zaga (Bruno Méndez e Balbuena) deve ser mantida, pois o treinador confirmou que Raul Gustavo está com problemas musculares no departamento médico. Gil é a outra opção. "Vamos ter de encontrar a melhor dupla de acordo com as características do adversário", desconversou o treinador.

No meio-campo, a formação inicial deverá ter Maycon, Cantillo, Du Queiroz, jogadores que foram poupados ou entraram no decorrer da vitória sobre o Botafogo. O ataque deverá ter Adson, Yuri Alberto e Willian, também com poucos minutos.