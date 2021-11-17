Vídeo: como se calcula a chance de um time ser campeão?

Reta final do Campeonato Brasileiro e as posições na tabela já estão praticamente definidas. É pouco provável que algum time tire o título de campeão do Atlético-MG. A matemática mostra que a chance do Galo vencer é de mais de 95%. Ao mesmo tempo, pouco pode fazer o Grêmio, que, atualmente, tem 90% de chance de rebaixamento.
Por outro lado, a briga para conquistar as vagas diretas na Libertadores ainda continua e as probabilidades oscilam de um jogo para o outro. Isso também aconteceu durante o campeonato, quando as estimativas para o campeão foram mudando à medida que as partidas eram disputadas.
Calcular a probabilidade de um time ser campeão, subir de divisão ou ser rebaixado só é possível por causa de um ramo da matemática que se chama probabilidade. E você confere como os matemáticos fazem isso no vídeo acima.