Veja quem são os favoritos para comandar o Vasco na temporada 2023

Torcida do Vasco em São Januário Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG

O Vasco segue em busca de um treinador para comandar o clube no lugar do interino Emílio Faro. Atualmente na quarta colocação da Série B, e visando o acesso para a elite do Brasileirão, o Gigante da Colina tem dois nomes em pauta para o comando do clube.

Nos bastidores, o nome de Renato Gaúcho e do argentino Jorge Sampaoli foram cotados para as negociações, mas o perfil dos treinadores não agrada a 777 Partners, dona majoritária da SAF cruz-maltina, para a sequência da temporada e para o ano de 2023.

Outros dois nomes em maior destaque agradam mais para o momento atual do clube, e já visando a disputa do Brasileirão do próximo ano, Odair Hellmann e Tiago Nunes seriam as principais opções, pois são considerados os profissionais com o perfil e capacitação que a empresa americana procura.

Odair Hellmann rescindiu seu contrato com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes e está livre no mercado após cerca de um ano e meio no Oriente Médio. Com passagens por Internacional e Fluminense, o treinador é um nome que agrada a 777 por seu perfil conciliador.

Já Tiago Nunes, que teve passagens por Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e por último o Ceará, é um nome mais singelo dentre os cotados. No Grêmio, viu uma queda de rendimento do clube, demitido após sequencia de resultados ruins com o tricolor-gaúcho, e no Ceará foi desligado em março deste ano após eliminação na Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense. Ainda assim, o nome de Nunes é visado pela 777 por sua ‘mentalidade moderna’ e capacidade de adaptação aos elencos.