Vasco volta a perder no Brasileirão e vê Bahia colar no líder Flamengo

O Bahia venceu o Vasco por 2 a 1 na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia apresentou um grande futebol e muita resiliência para vencer o Vasco por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (26). O jogo, pela 12ª rodada do Brasileirão, marcou o sexto triunfo em casa do tricolor baiano e o sexto revés dos cariocas na competição. Thaciano e Oscar Estupiñán marcaram os gols do Bahia; Paulo Henrique anotou o tento vascaíno.

Com o triunfo, o Bahia chegou aos mesmos 24 pontos do líder Flamengo. O Tricolor baiano leva desvantagem apenas no saldo de gols (7 a 9). O Vasco, com 10 pontos, é o 15º colocado. Os vascaínos estão a apenas um ponto do Z-4, que tem o Vitória na 17ª posição.

O Bahia volta a campo no próximo domingo (30), contra o São Paulo. O duelo entre tricolores baianos e paulistas é no MorumBis, às 16h (de Brasília). O Vasco tem clássico contra o Botafogo pela frente. O duelo é em São Januário, no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília).

Dominante desde o início, o Bahia não demorou para abrir vantagem. Antes dos 10 minutos, com Everton Ribeiro aproveitando a liberdade no meio-campo para distribuir bem o jogo, os donos da casa abriram o placar em chute de Thaciano.

O Vasco mostrou muita eficiência para empatar o jogo. Apenas se defendendo nos primeiros minutos, os visitantes pareciam fadados a levar mais gols antes do intervalo, mas, no único contra-ataque que encaixaram, os cruz=maltinos empataram com Paulo Henrique, que aproveitou cruzamento rasteiro de Lucas Pitón.

O Bahia criou muitas chances de gol, mas não aproveitou. Com boas combinações, tanto pelo meio quanto pelas laterais, os tricolores chegaram com claras condições de marcar pelo menos três vezes, mas pecaram nas finalizações e a igualdade se manteve até o intervalo.

Bahia superior e Vasco buscando contragolpes. O cenário do início do segundo tempo foi o mesmo do primeiro, mas com menos intensidade. Os donos da casa continuaram mais com a bola, mas criaram menos chances, enquanto os cariocas conseguiram encaixar apenas uma jogada de contra-ataque, sem sucesso.