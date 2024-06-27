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Tropeço Rubro-Negro

Juventude derruba muralha argentina do Flamengo e quebra sequência do líder

Nem os milagres de Rossi impediram a quebra da sequência de nove jogos sem derrota dos cariocas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2024 às 22:13

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 22:13

O Flamengo perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi
O Flamengo perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi Crédito: Luiz Erbes/Agif
Em final de jogo emocionante, o Juventude venceu o Flamengo de virada, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nem os milagres de Rossi impediram a quebra da sequência de nove jogos sem derrota dos cariocas. 
Pedro chegou a 23 gols em 31 jogos na temporada. Ele abriu o placar para o Flamengo e igualou Everaldo e Willian Oliveira na artilharia do Brasileirão, com cinco gols. Lucas Barbosa empatou para os donos da casa e Luis Mandaca virou.
O resultado mantém uma invencibilidade de quase 27 anos dos donos da casa. Nesse período, aconteceram 12 jogos dentro do estádio diante do Fla, com seis vitórias e seis empates. A derrota pode custar a liderança ao Flamengo, que aguarda o resultado do Palmeiras. Um ponto separa as duas equipes na tabela. O Juventude sobe para décimo, com 16 pontos.
Os melhores em campo foram os goleiros. Mateus Claus e Rossi brilharam ao impedirem grandes chances das equipes.
Os dois times voltam a entrar em campo no domingo. O Juventude encara o Fortaleza fora de casa, às 16h (de Brasília). Já o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã às 18h30 (de Brasília).
Tite voltou a dirigir um jogo em sua terra natal depois de 15 anos. O último foi em 2009, no comando do Inter. O Juventude é o time da infância do treinador.

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