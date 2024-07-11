Vasco e Fluminense deve ocorrer no Kleber Andrade, pelo Brasileirão

As torcidas vascaínas e tricolores têm motivo para comemorar, o clássico válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está para ser confirmado no Kleber Andrade, no dia 11 de agosto.
O estádio estadual tem capacidade para receber 21,8 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia, devido ao grande número de torcedores vascaínos residentes no Espírito Santo. No momento, o Vasco soma 20 pontos na tabela do campeonato, ocupando a décima posição, e o Fluminense em má fase, segue na lanterna com 7 pontos.
Na última vez que o Vasco veio ao estado, foi em uma vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e registrou o maior público do Kléber Andrade desde a reinauguração do estádio em 2014. O Fluminense por sua vez venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0 no dia 1º de maio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Por meio de nota a Sesport informou que foi sondada sobre a possibilidade da realização do jogo entre Vasco e Fluminense, previsto para o dia 11 de agosto, no Estádio Kleber Andrade, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, não houve ainda nenhuma solicitação oficial para a reserva da data e pagamento do aluguel do estádio.