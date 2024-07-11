Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vasco e Fluminense deve ocorrer no Kleber Andrade, pelo Brasileirão
Clássico carioca

Vasco e Fluminense deve ocorrer no Kleber Andrade, pelo Brasileirão

O confronto, válido pela 22ª rodada do campeonato brasileiro, está para ser confirmado em Cariacica, e tem previsão de acontecer no dia 11 de agosto.
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

11 jul 2024 às 14:41

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 14:41

Vasco e Fluminense deve ocorrer no Kleber Andrade
Vasco e Fluminense deve ocorrer no Kleber Andrade Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC
As torcidas vascaínas e tricolores têm motivo para comemorar, o clássico válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está para ser confirmado no Kleber Andrade, no dia 11 de agosto. 
O estádio estadual tem capacidade para receber 21,8 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia, devido ao grande número de torcedores vascaínos residentes no Espírito Santo.  No momento, o Vasco soma 20 pontos na tabela do campeonato, ocupando a décima posição, e o Fluminense em má fase, segue na lanterna com 7 pontos.
Na última vez que o Vasco veio ao estado, foi em uma vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e registrou o maior público do Kléber Andrade desde a reinauguração do estádio em 2014. O Fluminense por sua vez venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0 no dia 1º de maio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. 
Por meio de nota a Sesport informou que foi sondada sobre a possibilidade da realização do jogo entre Vasco e Fluminense, previsto para o dia 11 de agosto, no Estádio Kleber Andrade, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, não houve ainda nenhuma solicitação oficial para a reserva da data e pagamento do aluguel do estádio.

Veja Também

Policial atira em goleiro com bala de borracha durante confusão no Campeonato Goiano

Cruzeiro recebe o Fortaleza no Kleber Andrade, pelo Brasileirão

Vasco anuncia contratação de Philippe Coutinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Estádio Kleber Andrade Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados