Vasco e Fluminense deve ocorrer no Kleber Andrade, pelo Brasileirão

Vasco e Fluminense deve ocorrer no Kleber Andrade Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

As torcidas vascaínas e tricolores têm motivo para comemorar, o clássico válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está para ser confirmado no Kleber Andrade, no dia 11 de agosto.

O estádio estadual tem capacidade para receber 21,8 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia, devido ao grande número de torcedores vascaínos residentes no Espírito Santo. No momento, o Vasco soma 20 pontos na tabela do campeonato, ocupando a décima posição, e o Fluminense em má fase, segue na lanterna com 7 pontos.

Na última vez que o Vasco veio ao estado, foi em uma vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e registrou o maior público do Kléber Andrade desde a reinauguração do estádio em 2014. O Fluminense por sua vez venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0 no dia 1º de maio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.