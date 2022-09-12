Vampeta ameaça, xinga e bloqueia filhas quando é cobrado por pensão

Vampeta, ex-jogador de futebol Crédito: Reprodução/Lance

O ex-jogador Vampeta, atual comentarista da Jovem Pan, voltou aos holofotes com mais um episódio da crise com a ex-esposa, Roberta Soares, e com as filhas.

Em reportagem exibida pelo Domingo Espetacular, Roberta acusou Vampeta de ameaçar as filhas após cobrança de pensão. Em 2018, ele chegou a ficar três meses sem pagar cerca de R$ 34 mil mensais para as duas jovens. De acordo com Roberta, a dívida acumulou durante o período da pandemia de Covid-19 - quando ela tentou colocá-lo na cadeia - e ultrapassou as cifras de meio milhão de reais.

“Quando as meninas cobram, ainda são xingadas, ameaçadas e bloqueadas por ele”, afirmou Roberta. A mulher diz que não é a primeira vez que aciona Vampeta na justiça, mas o ex-jogador retrucou. “Desde quando nasceram eu pago pensão. E pago bem”, disse ele à reportagem.

“Quando elas estão erradas, eu bloqueio. Sou o pai e faço o que eu quero. Elas têm que ter o respeito. Eu que trabalho, eu que banco”, complementou Vampeta.

O ex-jogador afirma que paga pensão para Gabriela, hoje com 21 anos, e Giovana, de 19. Quanto aos valores, ele cita que a mais velha recebe R$ 20 mil mensais, e a caçula, R$ 14 mil. Vampeta assume que deixou de pagar durante três meses porque bancou uma festa de R$ 180 mil para uma delas. “O que eu já paguei de pensão, até a data de hoje, dá mais de R$ 5 milhões”, disse ele.