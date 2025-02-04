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Ao vivo

Tudo sobre a rodada do Capixabão e Rio Branco na Copa Verde

Os repórteres Vinícius Lima, de A Gazeta, e Tiago Taam, do Globo Esporte ES, comentam sobre as competições ao vivo

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2025 às 17:02
Os jornalistas Vinícius lima, de A Gazeta, e Tiago Taam, do Globoesporte/es, abordam tudo sobre a quarta rodada do Campeonato Capixaba, e Rio Branco na Copa Verde, no confronto inter-regional contra o Goiás, além de projetarem a 5ª rodada Estadual. 

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