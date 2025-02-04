Tudo sobre a rodada do Capixabão e Rio Branco na Copa Verde

Os jornalistas Vinícius lima, de A Gazeta, e Tiago Taam, do Globoesporte/es, abordam tudo sobre a quarta rodada do Campeonato Capixaba, e Rio Branco na Copa Verde, no confronto inter-regional contra o Goiás, além de projetarem a 5ª rodada Estadual.
Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:02
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