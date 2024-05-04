Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Tudo o que você precisa saber sobre Fluminense X Atlético-MG no Kleber Andrade
É neste sábado (4)

Tudo o que você precisa saber sobre Fluminense X Atlético-MG no Kleber Andrade

As equipes já se enfrentaram 79 vezes e o time mineiro tem vantagem. O último confronto ocorreu no Brasileirão de 2023, com vitória do Galo

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 21:11

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

03 mai 2024 às 21:11
Chegada da equipe do Atlético Mineiro no hotel Sheraton para partida contra o Fluminense no estádio Kléber Andrade
Chegada da equipe do Atlético Mineiro para partida contra o Fluminense no estádio Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini
Não faz tanto tempo assim desde o último encontro entre Fluminense e Atlético-MG. A última vez, inclusive, teve uma vitória mineira por 2 a 0, em 2023. Agora ambos os clubes se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão e jogo acontecerá no Espírito Santo devido ao show da cantora norte-americana Madonna no Rio, casa do Flu. O time das Laranjeiras aproveitou a vinda ao Kleber Andrade para enfrentar o Sampaio Corrêa, na última quarta (1) e agora é o mandante contra o Galo.
No Brasileirão, a equipe carioca ocupa a 16ª posição na tabela, uma posição da zona de rebaixamento. Ao passo que o Atlético é o vice-líder da competição.
O clube de Minas vem de um momento muito favorável. Uma sequência invicta de 10 jogos e um grande desempenho, sendo um dos times cotados ao título. O Flu, por sua vez, ainda que venha de uma vitória contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, traz desfalques importantes. O retrospecto aponta uma vantagem para o Atlético Mineiro, com 34 vitórias contra 21 do Flu.

Restrospecto

O Atlético Mineiro marcou 125 gols contra o Fluminense e sofreu 102. A maior vitória, em casa do Galo, foi na Copa Conmebol, em 1992, por 5 a 1. Pelos lados do tricolor carioca, a vitória mais elástica do Flu aconteceu há muitos (muitos!) anos, em 1937. Um sonoro 6 a 0 pelo Torneio dos Campeões. Uma curiosidade local: naquela ocasião, ambos os clubes jogaram contra o Rio Branco (ES).

Esquema de Segurança

O planejamento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) reúne efetivo aproximado de 200 agentes de segurança pública, incluindo Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e Guarda Municipal de Cariacica.
A empresa organizadora da partida vai disponibilizar 165 seguranças privados. A torcida do Fluminense ocupará um lado das arquibancadas, entrando pelo portão principal, localizado na Av. Kleber Andrade. Já os torcedores do Atlético-MG serão direcionados ao portão lateral, localizado na Rua São Paulo. Desta forma, as torcidas entrarão por acessos distintos, sem possibilidade de entrar na arquibancada adversária. Com previsão de início da partida às 16h, e público estimado em 12 mil torcedores, a abertura dos portões ocorrerá às 14h.
Fluminense vence o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Kleber Andrade
A passagem mais recente do Flu foi na vitória contra o Sampaio Corrêa, por 2x0 no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

Onde assistir

  • Data: 03/05/2024 (sábado)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Transmissão: Premiere

Ingressos e valores

ARQUIBANCADA A/B (Torcida mandante)
  • Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0
  • Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 103,20
  • Guerreiro – R$ 206,40
  • Inteira – R$ 258
  • Meia-entrada – R$ 129
  • Solidário – R$ 139 + 1kg de alimento não perecível
  • Sócios do plano Arquiba Família e Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto. Sócios dos planos Arquiba 60%, Pacote Jogos, Pacote Futebol, Arquiba 100% e Maraca+ terão direito a mais 1 ingresso no valor de inteira.
ARQUIBANCADA TORCIDA VISITANTE
  • Inteira – R$ 258
  • Meia-entrada – R$ 129
  • Solidário – R$ 139 + 1kg de alimento não perecível
  • Crianças até 2 anos completos não pagam
MEIA-ENTRADA
  • Estudantes (lei estadual 5.579/1998);
  • Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001);
  • Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004);
  • Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013);
  • Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014).
O que apresentar para garantir meia-entrada?
  • Estudantes: carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas;

Veja Também

Saiba onde assistir Fluminense x Atlético-MG pelo Brasileirão

Saiba onde assistir Athletico-PR x Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Saiba onde assistir Botafogo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estádio Kleber Andrade Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados