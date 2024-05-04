Tudo o que você precisa saber sobre Fluminense X Atlético-MG no Kleber Andrade

Chegada da equipe do Atlético Mineiro para partida contra o Fluminense no estádio Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Não faz tanto tempo assim desde o último encontro entre Fluminense e Atlético-MG. A última vez, inclusive, teve uma vitória mineira por 2 a 0, em 2023. Agora ambos os clubes se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão e jogo acontecerá no Espírito Santo devido ao show da cantora norte-americana Madonna no Rio, casa do Flu. O time das Laranjeiras aproveitou a vinda ao Kleber Andrade para enfrentar o Sampaio Corrêa , na última quarta (1) e agora é o mandante contra o Galo.

No Brasileirão, a equipe carioca ocupa a 16ª posição na tabela, uma posição da zona de rebaixamento. Ao passo que o Atlético é o vice-líder da competição.

O clube de Minas vem de um momento muito favorável. Uma sequência invicta de 10 jogos e um grande desempenho, sendo um dos times cotados ao título. O Flu, por sua vez, ainda que venha de uma vitória contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, traz desfalques importantes. O retrospecto aponta uma vantagem para o Atlético Mineiro, com 34 vitórias contra 21 do Flu.

Restrospecto

O Atlético Mineiro marcou 125 gols contra o Fluminense e sofreu 102. A maior vitória, em casa do Galo, foi na Copa Conmebol, em 1992, por 5 a 1. Pelos lados do tricolor carioca, a vitória mais elástica do Flu aconteceu há muitos (muitos!) anos, em 1937. Um sonoro 6 a 0 pelo Torneio dos Campeões. Uma curiosidade local: naquela ocasião, ambos os clubes jogaram contra o Rio Branco (ES).

Esquema de Segurança

O planejamento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) reúne efetivo aproximado de 200 agentes de segurança pública, incluindo Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e Guarda Municipal de Cariacica.

A empresa organizadora da partida vai disponibilizar 165 seguranças privados. A torcida do Fluminense ocupará um lado das arquibancadas, entrando pelo portão principal, localizado na Av. Kleber Andrade. Já os torcedores do Atlético-MG serão direcionados ao portão lateral, localizado na Rua São Paulo. Desta forma, as torcidas entrarão por acessos distintos, sem possibilidade de entrar na arquibancada adversária. Com previsão de início da partida às 16h, e público estimado em 12 mil torcedores, a abertura dos portões ocorrerá às 14h.

A passagem mais recente do Flu foi na vitória contra o Sampaio Corrêa, por 2x0 no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

Onde assistir

Data: 03/05/2024 (sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica



Transmissão: Premiere



Ingressos e valores

Pela Internet: Nas plataformas digitais

ARQUIBANCADA A/B (Torcida mandante)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 103,20



Guerreiro – R$ 206,40



Inteira – R$ 258



Meia-entrada – R$ 129



Solidário – R$ 139 + 1kg de alimento não perecível



Sócios do plano Arquiba Família e Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto. Sócios dos planos Arquiba 60%, Pacote Jogos, Pacote Futebol, Arquiba 100% e Maraca+ terão direito a mais 1 ingresso no valor de inteira.

ARQUIBANCADA TORCIDA VISITANTE

Inteira – R$ 258

Meia-entrada – R$ 129



Solidário – R$ 139 + 1kg de alimento não perecível



Crianças até 2 anos completos não pagam



MEIA-ENTRADA

Estudantes (lei estadual 5.579/1998);

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001);



Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004);



Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013);



Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014).



O que apresentar para garantir meia-entrada?