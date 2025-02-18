Transcol terá esquema especial para União Rondonópolis e Vasco no Kleber Andrade

Quatro ônibus extras foram disponibilizados para levar os torcdores até o Terminal Jardim América após o jogo Crédito: Governo do Estado

Os torcedores que forem assistir à partida entre União Rondonópolis-MT e Vasco, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, nesta terça-feira (18), contarão com uma operação especial de ônibus. Ao todo, quatro carros serão disponibilizados e ficarão no entorno do estádio ao fim do jogo válido pela Copa do Brasil.

O jogo, válido pela primeira fase da competição, está marcado para começar às 21h30 e deve terminar por volta das 23h30.

Os veículos estarão à espera dos torcedores para levá-los ao Terminal de Jardim América, em Cariacica. A frota programada para esta terça-feira (18) estará funcionando normalmente para auxiliar no transporte dos torcedores até os demais terminais de integração e aos bairros.

A medida visa a auxiliar na dispersão do público após a partida, evitando confusões e aglomerações desnecessárias no entorno do estádio. Agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo.

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