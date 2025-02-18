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Copa do Brasil

Transcol terá esquema especial para União Rondonópolis e Vasco no Kleber Andrade

Ao todo, quatro ônibus serão disponibilizados e ficarão no entorno do estádio ao fim da partida, além das linhas que já atendem e passam no entorno do estádio em Cariacica

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2025 às 15:42
Governador anuncia mais 66 novos ônibus climatizados para o Transcol
Quatro ônibus extras foram disponibilizados para levar os torcdores até o Terminal Jardim América após o jogo Crédito: Governo do Estado
Os torcedores que forem assistir à partida entre União Rondonópolis-MT e Vasco, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, nesta terça-feira (18), contarão com uma operação especial de ônibus. Ao todo, quatro carros serão disponibilizados e ficarão no entorno do estádio ao fim do jogo válido pela Copa do Brasil.
O jogo, válido pela primeira fase da competição, está marcado para começar às 21h30 e deve terminar por volta das 23h30.
Os veículos estarão à espera dos torcedores para levá-los ao Terminal de Jardim América, em Cariacica. A frota programada para esta terça-feira (18) estará funcionando normalmente para auxiliar no transporte dos torcedores até os demais terminais de integração e aos bairros.
A medida visa a auxiliar na dispersão do público após a partida, evitando confusões e aglomerações desnecessárias no entorno do estádio. Agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo.
Transcol terá esquema especial para União Rondonópolis e Vasco no Kleber Andrade
Linhas que passam perto do Kleber Andrade em dias úteis:
  • 505 - Terminal Laranjeiras/Terminal Itacibá - via Camburi/Beira-Mar
  • 523 - Terminal Jacaraípe/Terminal Jardim América - via Beira-Mar
  • 526 - Terminal Campo Grande/Terminal Vila Velha - via Vasco da Gama/Expedito Garcia
  • 531 - Terminal Campo Grande/Terminal Vila Velha - via Maruípe
  • 535 - Terminal Carapina/Terminal Campo Grande - via Terminal Jardim América/Serafim Derenzi
  • 591 - Serra/Terminal Campo Grande - via Reta da Penha/BR 262
  • 700 - Terminal Campo Grande/terminal Itacibá - via Campo Grande
  • 729 - Terminal Itacibá/Terminal Campo Grande - via Alto da Boa Vista/Exp. Garcia
  • 731 - Terminal Campo Grande/Terminal Jardim América - via Vale Esperança
  • 748 - São Geraldo/Terminal Jardim América
  • 753 - Roda D'água/Terminal Itacibá - via BR 262
  • 784 - Vila merlo/Terminal Jardim América - via Bubu/Ceasa

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