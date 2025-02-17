Pressionado, Vasco chega ao ES com o objetivo de evitar vexame

Chegada da equipe do Vasco da Gama no hotel Sheraton em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Sem nenhuma vitória no mês de fevereiro, o Vasco chegou ao Espírito Santo em momento delicado. Na tarde desta segunda-feira (17), o Gigante da Colina foi recebido sob incentivo, mas também sob protestos de 40 torcedores, no hotel que ficará hospedado em Vitória. O time comandado por Fábio Carille vai buscar a vitória sobre o União Rondonópolis-MT, em partida válida pela 1ª fase da Copa do Brasil, que acontece nesta terça-feira (18), às 21h30, no Kleber Andrade, em Cariacica.

Um dos poucos que se salvou das cobranças dos torcedores vascaínos foi o atacante Vegetti. O argentino, que é o artilheiro do Campeonato Carioca com cinco gols, posou para tirar fotos e recebeu elogios da torcida. Nas duas vezes que atuou no Kleber Andrade, ele balançou a rede em três oportunidades.

E o poder de fogo do Pirata pode ser decisivo para as finanças do Vasco neste jogo no Klebão. Sem perspectiva de venda da SAF e com recursos financeiros limitados, a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil, que vale R$ 1,8 milhão, torna-se fundamental para o Cruz-Maltino, e consequentemente o time entra em campo com a obrigação da vitória contra um rival de menor expressão.

Entretanto, o Vasco chega para esse jogo em um momento ruim na temporada. O time não vence há quatro partidas: perdeu os clássicos para Flamengo e Fluminense, e empatou com Volta Redonda e Sampaio Corrêa. Mais sintomático do que as derrotas é o desempenho ruim. Até agora sob o comando de Fábio Carille, o time tem mostrado pouco repertório ofensivo. Mas vale destacar que joga contra o treinador as poucas opções que possui no elenco para montar o ataque.

E para esta partida, o técnico Carille pode escalar time misto, já que está preocupado com a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, competição em que o Vasco enfrenta o Botafogo em confronto direto pela vaga no mata-mata. O que seria uma decisão no mínimo questionável já que o Estadual nem sequer tem premiação.