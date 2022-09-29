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Copa do Mundo

Torcedores só precisarão apresentar teste negativo para Covid-19 no Catar

Organização do Mundial de 2022 divulgou que comprovantes de vacinação não serão necessários para acesso à locais fechados e que aplicativo será disponibilizado para que o governo rastreie contatos de eventuais casos positivos para a doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2022 às 09:32

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 09:32

Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo
Mundial do Catar começa em 20 de novembro Crédito: FIFA / Divulgação
A organização da Copa do Mundo do Catar confirmou nesta quinta-feira (29) que não vai exigir comprovante de vacinação contra a covid-19 dos torcedores. Mas informou que os fãs de futebol vão precisar apresentar teste negativo para a doença para entrar em locais fechados no país, que receberá o Mundial a partir do dia 20 de novembro.
De acordo com o comitê organizador da Copa, todos os visitantes acima de 18 anos vão precisar fazer o download de um aplicativo de celular, chamado Ehteraz, para indicar seu status e localização. O aplicativo servirá para o governo rastrear contatos de eventuais casos positivos para a doença.
"Um Ehteraz verde (mostrando que o usuário testou negativo para a covid-19) será exigido para entrar em qualquer lugar público fechado", afirmou a organização da Copa. O resultado negativo se refere a um teste de PCR realizado 48 horas antes da chegada ao país ou a um teste rápido feito 24 horas antes.

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O comitê reforçou que não vai exigir comprovante de vacinação dos torcedores. O mesmo valerá para os fãs de futebol que têm entre 6 e 18 anos. Quanto aos exames, a organização explicou que os testes rápidos devem ser oficiais, realizados em locais específicos. Não será aceitos resultados de autotestes. Depois de entrar no país, o torcedor não precisará fazer novos exames, a não ser que apresenta sintomas de covid-19. Essas regras já estão em vigor desde o início de setembro.
Quanto às máscaras, o uso será obrigatório no transporte público, incluindo o metrô que deve ser utilizado pelos torcedores para chegar aos oito estádios dentro e nos arredores de Doha.
O Catar soma mais de 450 mil casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, com 682 mortes. O país tem população estimada em 2,5 milhões de pessoas.

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