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Pendurou as chuteiras

Ramires, ex-Palmeiras e seleção brasileira, anuncia a aposentadoria

Volante de 35 anos comunicou em suas redes sociais o fim de sua carreira. Jogador tem duas Copas do Mundo no currículo e uma conquista de Liga dos Campeões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 set 2022 às 15:39

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 15:39

Ramires teve uma carreira de destaque pela Europa. No Brasil, atuou por Cruzeiro e Palmeiras
Ramires teve uma carreira de destaque pela Europa. No Brasil, atuou por Cruzeiro e Palmeiras Crédito: Chelsea/Reprodução
O volante Ramires, de 35 anos, anunciou nesta quarta-feira o fim da sua carreira. Com duas Copas do Mundo no currículo e ainda passagens pelo Palmeiras e Cruzeiro, o jogador atuou também no exterior, com destaque para o Chelsea, onde conquistou uma Liga dos Campeões.
"Gostaria de comunicar que decidi encerrar oficialmente a minha carreira como jogador de futebol profissional. Só me resta agradecer a Deus por ter me capacitado e conduzido aos patamares mais altos que o esporte pode oferecer.Obrigado também a todos os clubes pelos quais passei. Sempre levarei vocês e seus torcedores em meu coração."
O anúncio foi feito por meio de postagem na rede social. Revelado pelo Joinville, Ramires ganhou visibilidade no Cruzeiro O clube mineiro foi o trampolim para defender primeiro o Benfica e depois o Chelsea. O atleta teve ainda uma passagem de três anos pelo futebol chinês. Em 2019, ele acabou retornando ao Palmeiras.
Jogador de vigor físico e também habilidade, Ramires disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014 e a Copa América de 2011. Os títulos pela seleção vieram com a conquista da Copa das Confederações em 2009 e a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008.
Em sua despedida, ele dedicou também um espaço de agradecimento à seleção brasileira. "Gratidão também à seleção brasileira por ter me proporcionado o prazer de disputar duas Copas do Mundo, o que foi a realização de um sonho", escreveu em sua postagem.
Por fim, ex-companheiros, funcionários de clubes e familiares também foram lembrados pelo ex-atleta. No texto, o jogador também fala em seguir outros rumos a partir de agora.
"Vou seguir para outros rumos, mas com a mesma felicidade e coragem que tive desde pequeno, quando, contra todas as expectativas, saí da minha cidade no interior do Rio de Janeiro para ganhar o mundo, Obrigado por tudo, futebol!"

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