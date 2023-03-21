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Futebol

Sem definição sobre futuro, Nenê faz cursos na CBF por cargo no Vasco

O jogador assinou a renovação por quatro meses e ainda tinha chances de ficar até o fim do ano, dependendo do desempenho no Carioca, onde o Vasco foi eliminado na semifinal

Publicado em 21 de Março de 2023 às 14:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mar 2023 às 14:51
Nenê abriu o placar para o Vasco e fes a festa da torcida em São Januário
Nenê está entre os maiores ídolos do Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Com contrato até o fim do Campeonato Carioca, Nenê ainda não definiu como será o futuro no Vasco. Ele, porém, já se prepara para assumir um cargo na gestão do clube, que ainda não definiu sua situação.
O jogador assinou a renovação por quatro meses e ainda tinha chances de ficar até o fim do ano, dependendo do desempenho no Carioca. Nenê vai assumir algum cargo dentro do Vasco, mas ainda não bateu o martelo sobre qual. O meia já vem fazendo cursos da CBF de Licença B e executivo visando a preparação para o futuro.

Possibilidades

O curso da Licença B é voltado para treinadores com ênfase no estágio de formação de atletas em categorias de base. Ele tem duração de 210 horas (aproximadamente seis meses). Nenê pode buscar a Licença A para treinar times profissionais depois, se assim quiser.
O curso de executivo tem foco na capacitação do profissional responsável pela gestão dos departamentos de futebol de clubes tanto no profissional como na base. São 140 horas de curso no total.
Esse foi o mesmo caminho seguido pelo ex-atacante Fred, que se aposentou no ano passado e agora é diretor de planejamento do Fluminense.

Pressão externa

Nenê ficou incomodado com o fato de algumas matérias e manifestações nas redes sociais terem considerado sua partida contra o Flamengo, pelo Carioca, como a última. O craque espera que haja um jogo de despedida no Brasileirão.
Se o Vasco não renovar o contrato, o fim da passagem de Nenê como jogador vai terminar no dia em que, atualmente, está previsto o jogo contra o Bahia, pela terceira rodada.

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