Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Santos anuncia demissão de Lisca antes de clássico com o Palmeiras
Casa caiu

Santos anuncia demissão de Lisca antes de clássico com o Palmeiras

Treinador foi dispensado após sequência de maus resultados, sendo o último a derrota para o Ceará por 2 a 1
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 set 2022 às 16:20

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 16:20

Lisca acertou com o Santos após deixar o Sport com 3 semanas de trabalho
Lisca acertou com o Santos após deixar o Sport com 3 semanas de trabalho Crédito: Ivan Storti/Santos
Após o terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos iniciou a semana de clássico com o Palmeiras anunciando que Lisca não é mais o treinador do time. Segundo o comunicado divulgado pelo clube alvinegro nesta segunda-feira, a decisão foi tomada em comum acordo e anunciada aos atletas em conjunto pelo técnico e pelo presidente Andres Rueda, durante uma reunião realizada no CT Rei Pelé.
A nota ainda explicou o motivo da saída antes da partida diante de um dos principais rivais, no domingo, pelo Brasileirão. "O presidente Andres Rueda destacou que o Santos tem um jogo difícil, um clássico diante do Palmeiras, no próximo domingo, e não poderia vincular essa relação dependendo de um resultado, ‘então é melhor pecar pela ação do que pela omissão’", diz um trecho do texto.
Além de Lisca, o auxiliar técnico Marcio Hahn e o preparador físico André Volpe também estão de saída. O cargo de treinador será exercido interinamente por Orlando Ribeiro, comandante da equipe sub-20 santista. Claudiomiro continua como auxiliar fixo, função que executa desde a demissão de Marcelo Fernandes.

Veja Também

Após polêmica, Flamengo assume comando de escolinha que era do Flu

Vampeta ameaça, xinga e bloqueia filhas quando é cobrado por pensão

Lisca chegou ao Santos em julho, após uma negociação que gerou muita polêmica pela forma como ele deixou o Sport. A notícia de sua saída do time pernambucano vazou antes de um jogo com o Vila Nova, na Ilha do Retiro. Na ocasião, após ser bastante xingado ainda em campo pelos torcedores, o técnico negou que já tivesse um acerto com o time santista, mas disse que estava aberto a negociações. Nos dias seguintes, foi anunciado pelo clube da Vila Belmiro.
As primeiras semanas de Lisca no Santos trouxeram alguma esperança aos torcedores alvinegros. O ápice foi a vitória por 1 a 0 no clássico com o São Paulo, mas a sequência que veio depois foi frustrante: empate com o Cuiabá no Mato Grosso, revés diante do Goiás na Vila e derrota por 2 a 1 para o Ceará, em Fortaleza, no último domingo. O treinador se despede após duas vitórias, três empates e três derrotas, com o Santos em décimo lugar no Brasileirão, dono de 34 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados