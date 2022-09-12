Após polêmica, Flamengo assume comando de escolinha que era do Flu

Bruno Henrique, do Flamengo, com jovens atletas da escolinha de futebol Crédito: Reprodução / Twitter @Flamengo

Nas últimas semanas, um vídeo de jovens atletas de uma escolinha de futebol do Fluminense, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro , viralizou nas redes sociais. Na ocasião, os garotos cantavam a música ‘Em dezembro de 81’ do Flamengo , o maior rival.

Assim que o vídeo foi divulgado, o Tricolor das Laranjeiras cortou o vínculo com a escola e com todos os jogadores que ali treinavam, além de cortar a verba para a manutenção do espaço.

HERDEIROS DE EMERSON SHEIK



Guerreirinhos formando homens. pic.twitter.com/UdPfWrHQKp — Antonio Gonzalez♏?????????????? (@TomRegueirasgon) August 26, 2022

Na sequência, o Rubro-Negro não deixou de entrar em cena e colaborar com os jovens atletas. O clube assumiu a responsabilidade de arcar com os custos do cuidado com o local, e agora, o Flamengo disponibiliza material esportivo e uniforme para os alunos. Em duas semanas, o Flamengo repaginou todo o espaço da escola, deixando o local com ‘a cara’ do rubro-negro, colocou as cores do clube nos muros, grades e por fim, espalhou trechos da música cantada pelos garotos por todo o espaço.

No último fim de semana, Bruno Henrique e Rodrigo Caio foram até a escola e oficializaram a reinauguração do espaço, fazendo a alegria dos jovens jogadores.

BRUNO HENRIQUE E RODRIGO CAIO DISTANTES DOS GRAMADOS