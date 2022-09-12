Após polêmica, Flamengo assume comando de escolinha que era do Flu

Nas últimas semanas, um vídeo de jovens atletas de uma escolinha de futebol do Fluminense, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Na ocasião, os garotos cantavam a música ‘Em dezembro de 81’ do Flamengo, o maior rival.
Assim que o vídeo foi divulgado, o Tricolor das Laranjeiras cortou o vínculo com a escola e com todos os jogadores que ali treinavam, além de cortar a verba para a manutenção do espaço.
Na sequência, o Rubro-Negro não deixou de entrar em cena e colaborar com os jovens atletas. O clube assumiu a responsabilidade de arcar com os custos do cuidado com o local, e agora, o Flamengo disponibiliza material esportivo e uniforme para os alunos. Em duas semanas, o Flamengo repaginou todo o espaço da escola, deixando o local com ‘a cara’ do rubro-negro, colocou as cores do clube nos muros, grades e por fim, espalhou trechos da música cantada pelos garotos por todo o espaço.
No último fim de semana, Bruno Henrique e Rodrigo Caio foram até a escola e oficializaram a reinauguração do espaço, fazendo a alegria dos jovens jogadores.
BRUNO HENRIQUE E RODRIGO CAIO DISTANTES DOS GRAMADOS
Bruno Henrique e Rodrigo Caio se preparam para retornar ao elenco do Flamengo. No caso do defensor, que volta de lesão no joelho esquerdo, o retorno aos gramados pode estar próximo. Ele não entra em campo desde 10 de julho, mas já treina com o grupo. Já Bruno Henrique teve uma lesão mais séria, e se recupera de operação no joelho direito, segundo o departamento médico do clube carioca, BH só deve retornar aos gramados em 2023.