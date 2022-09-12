Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Após polêmica, Flamengo assume comando de escolinha que era do Flu
No Rio de Janeiro

Após polêmica, Flamengo assume comando de escolinha que era do Flu

Rubro-Negro carioca repaginou escola onde atletas do Fluminense cantaram "Em dezembro de 81", música da torcida do maior rival
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

12 set 2022 às 14:09

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 14:09

Bruno Henrique, do Flamengo, com jovens atletas da escolinha de futebol
Bruno Henrique, do Flamengo, com jovens atletas da escolinha de futebol Crédito: Reprodução / Twitter @Flamengo
Nas últimas semanas, um vídeo de jovens atletas de uma escolinha de futebol do Fluminense, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Na ocasião, os garotos cantavam a música ‘Em dezembro de 81’ do Flamengo, o maior rival.
Assim que o vídeo foi divulgado, o Tricolor das Laranjeiras cortou o vínculo com a escola e com todos os jogadores que ali treinavam, além de cortar a verba para a manutenção do espaço.
Na sequência, o Rubro-Negro não deixou de entrar em cena e colaborar com os jovens atletas. O clube assumiu a responsabilidade de arcar com os custos do cuidado com o local, e agora, o Flamengo disponibiliza material esportivo e uniforme para os alunos. Em duas semanas, o Flamengo repaginou todo o espaço da escola, deixando o local com ‘a cara’ do rubro-negro, colocou as cores do clube nos muros, grades e por fim, espalhou trechos da música cantada pelos garotos por todo o espaço.
No último fim de semana, Bruno Henrique e Rodrigo Caio foram até a escola e oficializaram a reinauguração do espaço, fazendo a alegria dos jovens jogadores.

BRUNO HENRIQUE E RODRIGO CAIO DISTANTES DOS GRAMADOS

Bruno Henrique e Rodrigo Caio se preparam para retornar ao elenco do Flamengo. No caso do defensor, que volta de lesão no joelho esquerdo, o retorno aos gramados pode estar próximo. Ele não entra em campo desde 10 de julho, mas já treina com o grupo. Já Bruno Henrique teve uma lesão mais séria, e se recupera de operação no joelho direito, segundo o departamento médico do clube carioca, BH só deve retornar aos gramados em 2023.

Veja Também

Gazeta Na Rede #17 - Reveja a live sobre Seleção, Libertadores e Brasileirão

Para quais times de futebol torcem os candidatos ao governo do ES

"Disputar a Liga dos Campeões é um sonho", afirma o capixaba Richarlison

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo Futebol Rio de Janeiro Escola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados