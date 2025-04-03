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Estreiam na competição

Saiba onde assistir aos jogos dos times brasileiros na Libertadores nesta quinta

A Copa Libertadores começou esta semana e nesta quinta-feira (03), quatro brasileiros estreiam na competição

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2025 às 11:06
4QQuatro times brasileiros estreiam nesta quinta-feira (03)
4QQuatro times brasileiros estreiam nesta quinta-feira (03) Crédito: Bahia/Inter/Flamengo/Palmeiras
A Copa Libertadores começou e o sonho da Glória Eterna está presente na vida dos amantes do futebol. Nesta quinta-feira (03), quatro brasileiros entram em campo buscando a vitória logo na estreia da competição. Já temos duelo brasileiro entre Bahia e Internacional em Salvador, enquanto Palmeiras joga no Peru e Flamengo na Venezuela. 

Transmissão

  • Bahia x Internacional - Espn/Disney+ - 19h - Fonte Nova (Salvador-BA)

  • Sporting Cristal x Palmeiras - Paramount+ - 19h - Estádio Nacional (Lima-Peru)

  • Deportivo Tachíra x Flamengo -  Espn/Disney+ - 21h30 - Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.

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