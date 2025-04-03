Saiba onde assistir aos jogos dos times brasileiros na Libertadores nesta quinta

A Copa Libertadores começou e o sonho da Glória Eterna está presente na vida dos amantes do futebol. Nesta quinta-feira (03), quatro brasileiros entram em campo buscando a vitória logo na estreia da competição. Já temos duelo brasileiro entre Bahia e Internacional em Salvador, enquanto Palmeiras joga no Peru e Flamengo na Venezuela.
Transmissão
- Bahia x Internacional - Espn/Disney+ - 19h - Fonte Nova (Salvador-BA)
- Sporting Cristal x Palmeiras - Paramount+ - 19h - Estádio Nacional (Lima-Peru)
- Deportivo Tachíra x Flamengo - Espn/Disney+ - 21h30 - Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.