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Começou mal

Botafogo perde para Universidad de Chile em estreia na Libertadores

Alvinegro teve mais posse de bola e volume de jogo, mas não foi competente para alcançar a vitória

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 23:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 abr 2025 às 23:46
Botafogo estreou com derrota na Libertadores
Botafogo estreou com derrota na Libertadores Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Nem a pompa de atual campeão da Copa Libertadores da América ajudou o Botafogo na sua estreia na edição de 2025, quando perdeu por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), para o Universidade de Chile, no Estádio Nacional, em Santiago no Chile. O gol da vitória foi marcado por Lucas di Yorio, aos 14 minutos do segundo tempo.
Com isso, o campeão brasileiro fica sem pontuar no Grupo A, no qual o time chileno soma três pontos ao lado do Estudiantes-ARG, que na terça-feira (01), fora de casa, venceu por 2 a 0 o Carabobo-VEN.
Este foi o oitavo jogo sem vitória do alvinegro carioca, porém, o time mostrou evolução. Depois de perder tempo nos três primeiros meses do ano quando ficou sem técnico, após a ida de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, o Botafogo voltou a ser competitivo sob o comando do também português Renato Paiva, em seu segundo jogo oficial. Ele participa bastante à beira do campo, onde gesticula e orienta seus jogadores por todo tempo.
Mas o time alvinegro ainda sente falta de jogadores mais talentosos, como o meia Almada e o atacante Luiz Henrique, ou então, de atacantes decisivos como Tiquinho Soares e Júnior Santos. Os quatro deixaram o clube no final da temporada, enfraquecendo o Botafogo que perdeu dois títulos: a Supercopa Rei para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana para o Racing-ARG.

O Jogo

Bem organizado em campo, com a marcação ajustada, o Botafogo passou a buscar seu gol e teve duas chances. A primeira, aos 27 minutos, quando Igor Jesus recebeu a bola sozinho no lado direito da área. Mesmo sem ângulo ele bateu forte e o goleiro Castellón se agachou e rebateu com os joelhos.
A outra oportunidade começou do lado esquerdo com Alex Telles, que cruzou do outro lado. Santiago Rodríguez chutou e Castellón deu um tapa na bola para o outro lado. Matheus Martins ainda pegou o rebote, mas chutou fraco e permitiu o encaixe do goleiro
Com 65% de posse de bola do time brasileiro, o Universidad quase não criou durante todo primeiro tempo. Assustou apenas num chute de Altamirano, aos 12 minutos, que saiu do lado da trave esquerda de Jhon.
Mas o time chileno voltou com duas mudanças após o intervalo, com as entradas do volante Poblete e do atacante Nicolás Guerra, respectivamente, nos lugares de Altamirano e Leandro Fernández. O técnico Gustavo Álvarez tirou seu time de trás e passou a pressionar a saída de bola brasileira.
A estratégia deu certo porque numa reposição de bola do Botafogo, o Universidade marcou seu gol. Sepúlveda acionou Guerra na frente da área, onde ele fez um giro e o passe para Di Yorio, que bateu firme na saída de Jhon, aos 14 minutos.
Em seguida, Renato Paiva já colocou dois atacantes em campo, com as entradas de Artur e Elias Manoel nas vagas de Matheus Martins e Patrick de Paula, respectivamente. Mas o Botafogo não mais reagiu.
O time chileno cresceu em campo apoiado por sua torcida, dominou as ações em campo e optou por segurar a vantagem ao marcar o segundo gol. Nos acréscimos, o Botafogo ainda perdeu Igor Jesus expulso por uma falta violenta.
Na segunda rodada, dia 8, o Botafogo vai receber no Engenhão o Carabobo-VEN, enquanto o Universidad vai sair diante do Estudiantes-ARG. Antes disso, no final de semana, o time carioca atuará pela segunda rodada do Brasileirão diante do Juventude, no sábado, atrás da sua primeira vitória após ter empatado sem gols com o Palmeiras no Allianz Arena.

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