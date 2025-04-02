Flamengo vem sem cinco titulares para estreia na Libertadores

Flamengo vem desfalcado para a Libertadores Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo tem cinco desfalques importantes para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (3), na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. Arrascaeta, Danilo, Gerson, Wesley e Plata não foram relacionados para o duelo. O quinteto ficará no Rio de Janeiro para tentar se recuperar a tempo de viajar para Salvador (BA), onde no domingo o Rubro-Negro enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.

A boa notícia para a torcida fica por conta de Leo Pereira. O zagueiro deixou o confronto com o Internacional após uma pancada no joelho esquerdo, mas exames não apontaram lesão e ele está à disposição do técnico Filipe Luís. Após a Data FIFA, Gonzalo Plata apresentou sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Por estes motivos, foi vetado da viagem para a Venezuela pelo Departamento Médico.