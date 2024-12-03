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Futebol

Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro desfalcam Flamengo contra o Criciúma

O Flamengo terá alguns desfalques para o jogo contra o Criciúma, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 18:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2024 às 18:57
Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não jogam nesta quarta-feira (04)
Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não jogam nesta quarta-feira (04) Crédito: Flamengo
Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro estão fora da viagem para a partida desta quarta-feira (4), às 20h. O goleiro Rossi tem dores no ombro direito. Ele foi titular em praticamente toda temporada, exceto em seis jogos da Copa do Brasil quando Tite ainda tinha em Matheus Cunha o goleiro de Copas, e alguns poucos jogos do Brasileiro. 
O zagueiro Léo Pereira tem dores no músculo adutor da coxa direita. Ele vinha formando a dupla titular ao lado de Léo Ortiz e deve abrir espaço para Fabrício Bruno. Já Alex Sandro sentiu a panturrilha esquerda. O lateral foi preservado algumas vezes ao longo da temporada pelo desgaste e é aguardado agora só para a despedida da temporada.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. O Flamengo também não terá Gabigol.
O atacante fica fora da lista de relacionados para não correr o risco de receber o terceiro amarelo e ficar suspenso na despedida contra o Vitória, no Maracanã. Gerson e De la Cruz estão suspensos. Eles levaram o terceiro cartão amarelo contra o Internacional.

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