Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro desfalcam Flamengo contra o Criciúma

Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não jogam nesta quarta-feira (04) Crédito: Flamengo

Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro estão fora da viagem para a partida desta quarta-feira (4), às 20h. O goleiro Rossi tem dores no ombro direito. Ele foi titular em praticamente toda temporada, exceto em seis jogos da Copa do Brasil quando Tite ainda tinha em Matheus Cunha o goleiro de Copas, e alguns poucos jogos do Brasileiro.

O zagueiro Léo Pereira tem dores no músculo adutor da coxa direita. Ele vinha formando a dupla titular ao lado de Léo Ortiz e deve abrir espaço para Fabrício Bruno. Já Alex Sandro sentiu a panturrilha esquerda. O lateral foi preservado algumas vezes ao longo da temporada pelo desgaste e é aguardado agora só para a despedida da temporada.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. O Flamengo também não terá Gabigol.