Richarlison contesta uso político da camisa da seleção: 'Perde a identidade’

Capixaba Richarlison atuando pela Seleção Brasileira Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB

O uso da camisa da Seleção Brasileira como símbolo político foi criticado pelo atacante Richarlison, do Tottenham, nesta terça-feira (13), após a derrota por 2 a 0 do time inglês diante do Sporting, na Liga dos Campeões. Questionado sobre o assunto na zona mista do Estádio de Alvalade, em Lisboa, o jogador disse que o uniforme perde a identidade quando utilizado dessa forma.

"Hoje em dia, o pessoal leva muito (a camisa) para o lado político. Isso faz a gente perder a identidade da camisa e da bandeira amarela" Richarlison - Capixaba jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira

O jogador complementou. "Acho importante que eu como jogador, torcedor e brasileiro, tente levar essa identificação para todo o mundo. É importante reconhecer que a gente é brasileiro, tem sangue brasileiro e levar isso para o mundo".

O discurso do jogador está alinhado à intenção da CBF de desvincular a imagem da camisa verde-amarela dos movimentos políticos que se apropriaram dela. Nos últimos anos, o uso da peça tem sido associado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, já que seus apoiadores costumam usá-la como símbolo em manifestações.

Ao anunciar o modelo que será utilizado na Copa do Mundo do Catar em novembro, a CBF usou a imagem de artistas como o rapper Djonga, com posicionamento político à esquerda, para colocar a desvinculação em prática. A campanha de divulgação contou com outros nomes da música, como MC Hariel, e também do esporte, entre eles o próprio Richarlison.