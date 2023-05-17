Relatório revela 74 casos de LGBTfobia no futebol brasileiro em 2022

Números foram revelados nesta quarta-feira (17) por conta do Dia Mundial contra a LGBTfobia Crédito: Junior Souza/CBF

De acordo com um relatório realizado pelo Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+, foi registrado um aumento no número de casos de homofobia no ano de 2022. Foram 74 casos durante o período, o que representa um aumento de 76% em relação a 2021, que registrou 42 casos ao todo.

Os episódios que constam na estatística vão de xingamentos dentro de campo e cânticos das torcidas até comentários ofensivos. Um caso famoso ocorreu em 22 de maio, durante o jogo entre Independente e Santos, pelo Campeonato Amapaense. Na oportunidade, o presidente de honra do Santos, Luciano Marba, foi alvo de cânticos homofóbicos da torcida adversária, fato que o árbitro não relatou na súmula. Em defesa de seu dirigente, o clube enviou ofício ao Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá, que levou o caso a julgamento.

Dias depois, o Independente acabou condenado: multa de R$ 3 mil, dois jogos privados da presença de sua torcida, sendo uma perda de um mando de campo e outra torcida única para o mandante. Além disso, o tribunal local suspendeu os árbitros e assistentes por 30 dias, por não relatarem o incidente na súmula.

A CBF é parceira do Coletivo desde o ano passado. A luta contra a discriminação no futebol é uma das pautas da gestão do Presidente Ednaldo Rodrigues, eleito em 2022. A confederação foi a primeira a adotar no Regulamento Geral de Competições a possibilidade de punir esportivamente um clube em casos de descriminação.

"O trabalho mostra uma triste realidade, que estamos lutando para acabar no futebol. A CBF vai sempre combater os preconceitos e trabalhar para que o futebol seja um lugar de inclusão", afirmou o Presidente da CBF, que é o primeiro negro e nordestino a comandar a entidade.

Diálogo com clubes e autoridades

O estudo do Canarinhos LGBTQ+ não se resume a apontar casos de homofobia. O relatório também fala sobre o trabalho feito pelo Coletivo até agora na tentativa de dialogar com órgãos e entidades do futebol e de atuação sobre o esporte, como CBF, STJD e Ministério Público.