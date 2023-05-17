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Futebol

Diniz ataca arbitragem e critica Gabigol por lance com Ganso: 'Pisou porque quis'

Treinador do Fluminense se referia ao lance em que Gabigol não foi advertido após um pisão na perna direita de Ganso, que estava no chão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mai 2023 às 12:41

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 12:41

Lance entre Gabigol e Ganso gerou polêmica no Fla x Flu
Lance entre Gabigol e Ganso gerou polêmica no Fla x Flu Crédito: Reprodução / Premiere
O técnico Fernando Diniz criticou a arbitragem de Anderson Daronco e o pisão que Gabriel Barbosa, o Gabigol, deu em Paulo Henrique Ganso no primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo terminou empatado sem gols, na noite de terça-feira (16).
"Espero que a próxima 'final' tenha uma arbitragem imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fluminense foi campeão do Campeonato Carioca apesar da arbitragem e a gente conseguiu o 0 a 0 apesar da arbitragem de novo", disse o treinador do Fluminense.

Diniz disse que se referia ao lance em que Gabigol dá um pisão na perna direita de Ganso, que estava no chão. O atacante do Flamengo não levou cartão. O árbitro não foi chamado para checar o lance na tela do VAR. "É muito mais fácil e menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso que foi intencional. Pisou porque pisou, porque quis pisar", criticou o técnico.
Para Diniz, a estratégia do Flamengo passava por fazer faltas em rodízio para impedir a posse de bola do Flu. O time rubro-negro terminou a partida com 21 faltas, contra cinco do tricolor, que levou três cartões amarelos e ainda sofreu a expulsão de Felipe Melo, por falta em Gabigol. O Fla não levou nenhum cartão.
"O domínio do Flamengo, principalmente, nos 25 e 30 primeiros minutos de jogo, no final do primeiro tempo já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somando a isso, eles fizeram 22 (sic) faltas e a gente 5. Toda vez que a gente saía da marcação, era falta. Hoje o Flamengo usou as faltas. Sempre que a gente saía da marcação, era falta. A arbitragem foi permissiva com as faltas táticas do Flamengo. Espero que a próxima arbitragem (jogo de volta) seja imparcial", cobrou Diniz.
Os dois times voltam a se encontrar no dia 1º de junho para o jogo da volta da Copa do Brasil, mais uma vez no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

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