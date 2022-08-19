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Adeus de um ídolo

Real Madrid oficializa ida de Casemiro ao Manchester United

Clube espanhol soltou uma nota  nesta sexta-feira (19) confirmando a transferência do volante para o futebol inglês, e não poupou elogios: "Parte da história"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2022 às 17:01

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 17:01

Jogador Casemiro
Casemiro será homenageado pelo clube antes de partir para a Inglaterra Crédito: Redes sociais
O volante Casemiro será jogador do Manchester United nesta temporada que está começando na Europa. A confirmação da negociação foi oficializada pelo clube espanhol nesta sexta-feira. O negócio gira em torno de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 365 milhões). O jogador da seleção brasileira deve assinar até 2027.
"Real Madrid e Manchester United chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador Carlos Henrique Casemiro. O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho por Casemiro, um jogador que já faz parte da história deste clube", anunciou os merengues, que não pouparam elogios ao jogador brasileiro de 30 anos.
"Casemiro sempre representará os valores do nosso clube na memória. Um jogador exemplar que deu tudo pelo Real Madrid. Aqui é e será sempre a sua casa e desejamos a ele e a toda a sua família muita sorte nesta nova etapa da sua vida."
Na próxima segunda-feira, 22 de agosto, às 11h30, terá lugar na Cidade Real Madrid um ato institucional de homenagem e despedida a Casemiro, com a presença do presidente Florentino Pérez. O brasileiro falará sobre seu adeus neste evento.
Desde sua chegada na Espanha em 2013 para jogar pelo Castilla, Casemiro realizou 336 partidas com a camisa do Real Madrid e conquistou 18 títulos. Ganhou cinco Liga dos Campeões da Europa, três mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, três Campeonatos Espanhóis, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha. Individualmente, foi eleito o melhor jogador da final da Supercopa da Europa vencida há poucos dias em Helsinque, diante do Eintracht Frankfurt, e foi nomeado entre os 30 candidatos à Bola de Ouro de 2022.

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