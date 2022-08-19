Real Madrid oficializa ida de Casemiro ao Manchester United

Casemiro será homenageado pelo clube antes de partir para a Inglaterra Crédito: Redes sociais

O volante Casemiro será jogador do Manchester United nesta temporada que está começando na Europa. A confirmação da negociação foi oficializada pelo clube espanhol nesta sexta-feira. O negócio gira em torno de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 365 milhões). O jogador da seleção brasileira deve assinar até 2027.

"Real Madrid e Manchester United chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador Carlos Henrique Casemiro. O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho por Casemiro, um jogador que já faz parte da história deste clube", anunciou os merengues, que não pouparam elogios ao jogador brasileiro de 30 anos.

"Casemiro sempre representará os valores do nosso clube na memória. Um jogador exemplar que deu tudo pelo Real Madrid. Aqui é e será sempre a sua casa e desejamos a ele e a toda a sua família muita sorte nesta nova etapa da sua vida."

Na próxima segunda-feira, 22 de agosto, às 11h30, terá lugar na Cidade Real Madrid um ato institucional de homenagem e despedida a Casemiro, com a presença do presidente Florentino Pérez. O brasileiro falará sobre seu adeus neste evento.