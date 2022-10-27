Rafael, do Botafogo, sofre exposed em publicação de apoio a Jair Bolsonaro

Na manhã desta quinta-feira (27), uma polêmica envolvendo o jogador Rafael, do Botafogo, viralizou nas redes sociais. O lateral-direito de 32 anos publicou em seu Instagram, uma imagem com a bandeira do Brasil, declarando apoio ao presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL).
Na legenda, ele afirmou que vota no candidato “em prol da família”. No entanto, alguns torcedores do clube questionaram o apoio nos comentários, alegando que o atleta flerta com torcedoras do clube no privado. O jogador é casado com Karla Maio da Silva, com quem tem 3 filhos.
Após a repercussão, Rafael restringiu os comentários da publicação e somente seguidores dele podem interagir.