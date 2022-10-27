  Botafogo vence Bragantino e segue na briga por vaga na Libertadores
Brasileirão

Botafogo vence Bragantino e segue na briga por vaga na Libertadores

Com o resultado, o Botafogo se colocou perto da zona de classificação para a Liberta com 47 pontos
Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 21:56

TchêTchê marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Bragantino Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26), no estádio do Engenhão, pela 34ª rodada.
Com o resultado, o Botafogo se colocou perto da zona de Libertadores e chegou aos 47 pontos. O Red Bull Bragantino, por outro lado, ficou com 41, correndo riscos de ficar fora até mesmo da zona de Sul-Americana.

O JOGO

Motivado com a homenagem aos campeões do Brasileirão de 1995, o Botafogo fez um primeiro tempo a altura daquele time. O time carioca dominou o Red Bull Bragantino e criou a primeira grande chance aos 13 minutos, quando Júnior Santos arriscou da entrada da área e exigiu grande defesa do goleiro Cleiton.
O Botafogo continuou dominando e protagonizou lances plásticos, a exemplo do chapéu de Tiquinho Soares em cima de Raul. De tanto pressionar, o clube carioca abriu o placar aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio de Marçal, Víctor Cuesta colocou Cleiton para trabalhar. Na sobra, Tiquinho jogou na trave. A bola ainda voltou para Gabriel Pires, que colocou a bola no fundo das redes
Após o gol, o Botafogo continuou criando, mas, principalmente, optou por administrar a vantagem. O placar só não foi mais elástico, pois Cleiton foi o grande nome do Red Bull Bragantino nos primeiros 45 minutos de jogo.
No segundo tempo, o Red Bull Bragantino acordou para o jogo, saiu do campo defensivo e deixou tudo igual. Aos 16 minutos, Adryelson falhou e a bola sobrou para Luan Cândido. O lateral chutou no contrapé de Gatito para empatar.
Mas o Botafogo não tirou o pé e logo tomou as rédeas da partida. Aos 25 minutos, Patrick de Paula colocou a bola para Júnior Santos, que ajeitou para Tchê Tchê. O volante chutou com força para fazer o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.
Após abrir vantagem, o Botafogo fechou a casinha e administrou o resultado até confirmar três pontos importantes na luta por vaga na Libertadores.
O Botafogo volta a campo na terça-feira, às 19h, diante do Cuiabá, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). Na quarta, o Red Bull Bragantino visita o Avaí, às 19h, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

