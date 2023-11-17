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Campeonato Brasileiro

Quem será campeão brasileiro se resultados do 1° turno se repetirem?

A projeção também repetiu os placares para as partidas atrasadas, como as de Botafogo e Bragantino, que serão disputadas durante esta Data Fifa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2023 às 13:43

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 13:43

Taça do Campeonato Brasileiro
Taça do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O Brasileiro vai para as últimas quatro rodadas com a briga pelo título aberta. A reportagem simulou como ficaria a tabela no final se os resultados dos jogos restantes fossem iguais aos dos confrontos do primeiro turno.
A projeção também repetiu os placares para as partidas atrasadas, como as de Botafogo e Bragantino, que serão disputadas durante esta Data Fifa.

Campeão no saldo

O Palmeiras se sagraria campeão no saldo de gols, levando a melhor sobre o Botafogo. O time alviverde terminaria com os mesmos 71 pontos e 21 vitórias do Alvinegro carioca, mas teria um gol de vantagem (31 a 30).
O Red Bull Bragantino viria em terceiro e o Grêmio completaria o G4. O Massa Bruta somaria 70 pontos, enquanto o time tricolor gaúcho teria 66.
Atlético-MG e Flamengo ficariam com as duas vagas na pré-Libertadores. O Galo apareceria em quinto, com 63, seguido pelo time rubro-negro, em sexto, com 62.
Palmeiras, Botafogo e Bragantino chegariam com chances de título na última rodada. Em tal cenário, enquanto a briga entre os dois primeiros seria no saldo (considerando vitórias de ambos nos respectivos confrontos), o Massa Bruta só precisaria de um triunfo, mas acabaria empatando com o Vasco.

Como ficaria a ponta da tabela?

  • 1 - Palmeiras: 71 pontos (21 V, 31 SG)
  • 2 - Botafogo: 71 pontos (21 V, 30 SG)
  • 3 - Bragantino: 70 pontos (18 V, 17 SG)
  • 4 - Grêmio: 66 pontos (20 V, 8 SG)
  • 5 - Flamengo: 65 pontos (18 V, 15 SG)
  • 6 - Atlético-MG: 64 pontos (18V, 17 SG)

Jogos restantes simulados com placar do 1º turno

- Palmeiras: nove pontos -- 3 vitórias (3 a 1 no Fortaleza, na 16ª rodada, 4 a 1 no América-MG, na 17ª rodada, 1 a 0 no Cruzeiro, na 19ª rodada) e 1 derrota (2 a 1 para o Fluminense, na 18ª rodada)
- Botafogo: 11 pontos -- 3 vitórias (2 a 0 no Fortaleza, na 10ª rodada, 4 a 1 no Coritiba, na 17ª rodada, 3 a 1 no Inter, na 19ª rodada) e dois empates (2 a 2 com o Santos, na 16ª rodada, 0 a 0 com o Cruzeiro, na 18ª rodada)
- Red Bull Bragantino: 11 pontos -- 3 vitórias (4 a 0 no Flamengo, na 11ª rodada, 3 a 0 no Fortaleza, na 17ª rodada, 1 a 0 no Coritiba, na 18ª rodada) e dois empates (0 a 0 com o Inter, na 16ª rodada, 1 a 1 com o Vasco, na 19ª rodada)
- Grêmio: 7 pontos -- 2 vitórias (1 a 0 no Atlético-MG, na 17ª rodada, 2 a 1 no Fluminense, na 19ª rodada), 1 empate (1 a 1 com o Goiás, na 17ª rodada) e 1 derrota (1 a 0 para o Vasco, na 18ª rodada)
- Atlético-MG: 6 pontos -- 2 vitórias (2 a 0 no São Paulo, na 18ª rodada, 1 a 0 no Bahia, na 19ª rodada) e 2 derrotas (1 a 0 para o Grêmio, na 16ª rodada, 2 a 1 para o Flamengo, na 17ª rodada)
- Flamengo: 5 pontos -- 1 vitória (1 a 0 no Atlético-MG, na 17ª rodada), 2 empates (1 x 1 com o América-MG, na 16ª rodada, 1 a 1 com o São Paulo, na 19ª rodada) e 2 derrotas (0 a 4 para o Bragantino, na 11ª rodada, 3 a 0 para o Cuiabá, na 18ª rodada)

Briga na parte de baixo

Bahia, Cruzeiro e Coritiba terminariam no Z4, além do já rebaixado América-MG. O Tricolor de Aço ficaria com 43 pontos, na primeira posição da zona da degola, seguido pela Raposa, com 42; Coxa e Coelho somariam 32 e 22 pontos, respectivamente.
Santos, Vasco, Goiás e Inter se salvariam por pouco. Enquanto cada um dos alvinegros teria 44 pontos, o Esmeraldino e o Colorado empatariam em 45.

A tabela completa

  • 1 - Palmeiras: 71 pontos
  • 2 - Botafogo: 71 pontos
  • 3 - Bragantino: 70 pontos
  • 4 - Grêmio: 66 pontos
  • 5 - Atlético-MG: 63 pontos
  • 6 - Flamengo: 62 pontos
  • 7 - Athletico-PR: 59 pontos
  • 8 - Cuiabá: 56 pontos
  • 9 - Fluminense: 53 pontos
  • 10 - Corinthians: 52 pontos
  • 11 - São Paulo: 51 pontos
  • 12 - Fortaleza: 49 pontos
  • 13 - Inter: 45 pontos
  • 14 - Goiás: 45 pontos
  • 15 - Vasco: 44 pontos
  • 16 - Santos: 44 pontos
  • 17 - Bahia: 43 pontos
  • 18 - Cruzeiro: 42 pontos
  • 19 - Coritiba: 32 pontos
  • 20 - América-MG: 22 pontos

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