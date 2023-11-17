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Programação

Confira onde assistir aos jogos adiados do Campeonato Brasileiro

Devido à paralisação pela Data Fifa, CBF adiou partidas do Brasileirão, que serão disputadas entre 18 e 23/11. Fique por dentro de datas, horários, locais e como assistir ao seu time do coração!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2023 às 12:59

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 12:59

Flamengo x Palmeiras no Brasileirão 2023
Flamengo x Palmeiras no Brasileirão 2023 Crédito: Gilvan de Souza / CRF

29ª rodada

  • Fortaleza x Botafogo
    Local:     Arena Castelão, Fortaleza
    Data: quinta-feira (23/11)
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

30ª rodada

  • Fortaleza x Cruzeiro
    Local:     Arena Castelão, Fortaleza
    Data: sábado (18/11)
    Horário: 18h30
    Transmissão: a definir

  • Flamengo x RB Bragantino
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Data: quinta-feira (23/11)
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

32ª rodada

  • Fluminense x São Paulo
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Data: quarta-feira (22/11)
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta

33ª rodada

  • Cruzeiro x Vasco
    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Data: quarta-feira (22/11)
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

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