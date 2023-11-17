Confira onde assistir aos jogos adiados do Campeonato Brasileiro

29ª rodada
- Fortaleza x Botafogo
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Data: quinta-feira (23/11)
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
30ª rodada
- Fortaleza x Cruzeiro
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Data: sábado (18/11)
Horário: 18h30
Transmissão: a definir
- Flamengo x RB Bragantino
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Data: quinta-feira (23/11)
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere e SporTV
32ª rodada
- Fluminense x São Paulo
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Data: quarta-feira (22/11)
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta
33ª rodada
- Cruzeiro x Vasco
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Data: quarta-feira (22/11)
Horário: 19h
Transmissão: Premiere