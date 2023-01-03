Presidente Lula presta última homenagem a Pelé em velório na Vila Belmiro

Forte esquema de segurança foi montado para a chegada de Lula ao velório de Pelé Crédito: Alberto Borém

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou na manhã desta terça-feira (3) ao velório de Pelé, no Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP). Ele está acompanhado da esposa, Janja, e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB)

O velório começou na segunda-feira às 10h da manhã e terá duração de 24 horas. Do estádio, o corpo será levado em cortejo até chegar ao cemitério Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento. O percurso deve durar uma hora.

As ruas próximas ao estádio foram bloqueadas pela Polícia Militar para facilitar o fluxo de pedestres e autoridades e foram instalados batalhões de choques no local. A Polícia Federal também marcou presença para a chegada de Lula. Diferentemente de ontem, a área da imprensa foi restringida por causa da vinda do presidente.

Pelé faleceu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos. Ele estava internado havia um mês para tratamento de um câncer no cólon.