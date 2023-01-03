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Adeus ao Rei

Presidente Lula presta última homenagem a Pelé em velório na Vila Belmiro

Velório do ex-jogador começou na segunda-feira (2), mas a extensa agenda de reuniões de Lula no início do mandato só permitiu a chegada do mandatário na manhã desta terça-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2023 às 09:39

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 09:39

Forte esquema de segurança foi montado para a chegada de Lula ao velório de Pelé
Forte esquema de segurança foi montado para a chegada de Lula ao velório de Pelé Crédito: Alberto Borém
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou na manhã desta terça-feira (3) ao velório de Pelé, no Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP). Ele está acompanhado da esposa, Janja, e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB)
O velório começou na segunda-feira às 10h da manhã e terá duração de 24 horas. Do estádio, o corpo será levado em cortejo até chegar ao cemitério Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento. O percurso deve durar uma hora.

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As ruas próximas ao estádio foram bloqueadas pela Polícia Militar para facilitar o fluxo de pedestres e autoridades e foram instalados batalhões de choques no local. A Polícia Federal também marcou presença para a chegada de Lula. Diferentemente de ontem, a área da imprensa foi restringida por causa da vinda do presidente.
Pelé faleceu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos. Ele estava internado havia um mês para tratamento de um câncer no cólon.
Na segunda, Lula não pôde comparecer ao velório em decorrência de uma extensa agenda de reuniões com autoridades internacionais, mas enviou uma coroa de flores em homenagem ao jogador.

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