Presidente Lula presta última homenagem a Pelé em velório na Vila Belmiro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou na manhã desta terça-feira (3) ao velório de Pelé, no Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP). Ele está acompanhado da esposa, Janja, e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB)
O velório começou na segunda-feira às 10h da manhã e terá duração de 24 horas. Do estádio, o corpo será levado em cortejo até chegar ao cemitério Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento. O percurso deve durar uma hora.
As ruas próximas ao estádio foram bloqueadas pela Polícia Militar para facilitar o fluxo de pedestres e autoridades e foram instalados batalhões de choques no local. A Polícia Federal também marcou presença para a chegada de Lula. Diferentemente de ontem, a área da imprensa foi restringida por causa da vinda do presidente.
Pelé faleceu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos. Ele estava internado havia um mês para tratamento de um câncer no cólon.
Na segunda, Lula não pôde comparecer ao velório em decorrência de uma extensa agenda de reuniões com autoridades internacionais, mas enviou uma coroa de flores em homenagem ao jogador.