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Violência

Presidente de clube colombiano é assassinado a tiros após derrota em Bogotá

Edgar Paez foi abordado na noite do último sábado (23), enquanto estava no carro com sua filha, sendo atingido por quatro disparos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 set 2023 às 11:22

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 11:22

Perez foi abordado por dois homens em uma moto na noite do último sábado
Paez foi abordado por dois homens em uma moto na noite do último sábado (23) Crédito: Reprodução
A direção do Tigres FC, clube da segunda divisão da Colômbia, confirmou nesta terça-feira (26) que seu presidente, Edgar Paez, foi assassinado a tiros após partida da equipe, na capital Bogotá. A polícia local investiga o caso. Ele presidia o Tigres desde 2016.
O crime aconteceu na noite de sábado, após derrota do Tigres FC para o Atlético Fútbol Club por 3 a 2. Quando voltava para casa, em um carro com sua filha, o dirigente de 63 anos foi abordado por dois homens em uma moto, ainda nas proximidades do estádio Metropolitano de Techo, do Tigres.
De acordo com o irmão da vítima, os criminosos se dirigiram diretamente a Paez, dispararam quatro vezes, "sem dizer qualquer palavra". "Somos os primeiros a ficar surpresos com o que aconteceu. Não fazemos nenhuma ideia (da causa do crime). A única coisa que sabemos é que ele estava muito tranquilo e comprometido com o projeto (do clube), para o qual havia dedicado toda sua energia e esforço", disse Wilson Páez. A filha de Paez não se machucou.

"A família Tigres e a comunidade esportiva estão devastadas por este acontecimento. Seu comprometimento com o time e sua dedicação com o desenvolvimento do esporte em nossa região deixam uma marca indestrutível em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", afirmou o clube, em comunicado.
A Federação Colombiana de Futebol também lamentou a perda. "A Federação Colombiana de Futebol e seu Comitê Executivo lamentam o falecimento do Sr. Edgar Paez, presidente do Tigres FC Club. Em nome do futebol colombiano, apresentamos nossas condolências e ficamos ao lado de sua família, amigos e entes queridos em sua dor. Descanse em paz."

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