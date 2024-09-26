Peñarol x Flamengo: onde assistir ao confronto pela Libertadores

Flamengo e Peñarol se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. Para se classificar, o Rubro-Negro tem duas opções no Campeón del Siglo: vencer por um gol de diferença e tentar a vaga nos pênaltis ou fazer saldo superior a dois.
Veja as prováveis escalações:
- Penãrol: Aguerre, Milans, Méndez, Guzmán e Oliveira; Garcia, Darias, Javier Cabrera, Leo Fernández, Baez e Silveira. Treinador: Diego Aguirre
- Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique. Treinador: Tite.
Arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Árbitro 1 : Juan P.Belatti (ARG)
- Árbitro 2: Gabriel Chad (ARG)
Transmissão:
- Penãrol X Flamengo
- Horário: 19h
- Local: Campeón del Siglo
- Transmissão: Espn e Disney+