Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Peñarol x Flamengo: onde assistir ao confronto pela Libertadores
Nesta quinta

Peñarol x Flamengo: onde assistir ao confronto pela Libertadores

Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores acontece nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília).
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

26 set 2024 às 16:23

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 16:23

Penãrol e Flamengo decidem vaga para semifinais nesta quinta-feira
Penãrol e Flamengo decidem vaga para semifinais nesta quinta-feira Crédito: Peñarol e Gilvan de Souza / CRF
Flamengo e Peñarol se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. Para se classificar, o Rubro-Negro tem duas opções no Campeón del Siglo: vencer por um gol de diferença e tentar a vaga nos pênaltis ou fazer saldo superior a dois.

Veja as prováveis escalações:

  • Penãrol: Aguerre, Milans, Méndez, Guzmán e Oliveira; Garcia, Darias, Javier Cabrera, Leo Fernández, Baez e Silveira. Treinador: Diego Aguirre


  • Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique. Treinador: Tite. 

Arbitragem

  • Árbitro: Facundo Tello (ARG)

  • Árbitro 1 : Juan P.Belatti (ARG)

  • Árbitro 2: Gabriel Chad (ARG)

Transmissão:

  • Penãrol X Flamengo

  • Horário: 19h
  • Local: Campeón del Siglo
  • Transmissão:  Espn e Disney+

Veja Também

Esquiva Falcão lutará única luta profissional do Fight Music Show

Piscina ou Mar? Ítalo Ferreira diz que o surfe tem que explorar o melhor de cada

Medalhista de ouro em Tóquio, Ítalo Ferreira participa de evento em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Libertadores Urubu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados