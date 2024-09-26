Peñarol x Flamengo: onde assistir ao confronto pela Libertadores

Flamengo e Peñarol se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. Para se classificar, o Rubro-Negro tem duas opções no Campeón del Siglo: vencer por um gol de diferença e tentar a vaga nos pênaltis ou fazer saldo superior a dois.