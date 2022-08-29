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A paz reinou

Pênalti contra o Monaco sela paz entre Neymar e Mbappé, diz jornal

Desavença sobre quem bate os pênaltis no elenco do PSG parece ter fim após cordialidade durante partida do Campeonato Francês

Públicado em 

29 ago 2022 às 12:27
Agência FolhaPress

Colunista

Agência FolhaPress

Mbppe e Neymar estariam 'em paz' novamente e aliados no elenco do PSG
Mbappé e Neymar estariam 'em paz' novamente e aliados no elenco do PSG Crédito: Reprodução / Instagram @kmbappe
A desavença entre Neymar e Mbappé a respeito de quem seria o batedor oficial de pênaltis do Paris Saint-Germain parece ter ficado no passado. Em empate com o Monaco, neste domingo (28), pelo Campeonato Francês, o camisa 10, de acordo com a imprensa francesa, recebeu "a benção" do francês para converter a penalidade e assegurar o 1 a 1.
Neymar sofreu o pênalti - marcado com auxílio do VAR - aos 25 minutos do segundo tempo. Segundo relata o jornal francês "Le Parisien", Mbappé se aproximou do brasileiro logo após a confirmação da penalidade e fez um gesto amigável de "vá em frente".
Neymar, então, se preparou para a cobrança e, após convertê-la, foi abraçar o camisa 7, mostrando que as desavenças das últimas semanas foram superadas.
Em entrevista à Amazon Prime logo após o jogo, o técnico Christophe Galtier reforçou que Mbappé é o batedor oficial do clube francês nesta temporada e confirmou que o francês cedeu a penalidade ao companheiro de time.
"A hierarquia era Kylian 1 e Ney 2. Vi que eles trocaram e que Ney tomou a decisão de bater depois de falar com Kylian. Vi que Kylian foi parabenizar Ney com muito prazer. É assim que deve ser. O mais importante que Ney bateu e marcou e que Kylian veio parabenizar Ney", avaliou o comandante.
Se a boa notícia desta rodada foi a reconciliação de Neymar e Mbappé, o mesmo não pode ser dito sobre as consequências do empate para o PSG. Além de perder o 100% de aproveitamento no Francês, o clube agora tem a mesma pontuação de Olympique de Marselha e Lens, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

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