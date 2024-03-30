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Mão na taça

Pedro brilha, Flamengo vence Nova Iguaçu e encaminha título do Carioca

A segunda partida vai acontecer no dia 7, domingo, também no Maracanã, às 17h. O time da Gávea pode perder até por dois gols de diferença

Publicado em 30 de Março de 2024 às 19:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2024 às 19:34
Pedro brilhou na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu
Pedro brilhou na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
O Flamengo confirmou o favoritismo e saiu na frente na briga pelo título do Carioca. A equipe rubro-negra venceu o Nova Iguaçu, no Maracanã, na tarde deste sábado (30), por 3 a 0. O triunfo foi construído com gols de Pedro, que se tornou destaque da partida, e Ronald, que marcou contra.
A segunda partida vai acontecer no dia 7, domingo, também no Maracanã, às 17h. O time da Gávea pode perder até por dois gols de diferença.
O último título do Flamengo foi em 2021, quando bateu o Fluminense na final. Nos dois anos seguintes acabou perdendo para o rival tricolor.

Como foi o jogo

O Flamengo começou a partida tendo mais a bola e maior presença no campo de ataque. A equipe rubro-negra trocou passes perto da área ofensiva e criou oportunidades, mas falhou em tomadas de decisão na "hora H". O Nova Iguaçu, por sua vez, apostava nas saídas em velocidade, mas encontrava dificuldades em arrumar espaços.
Pedro foi um dos mais acionados, e conseguiu corresponder. O jogador participou de lances perigosos e fez o goleiro Fabricio trabalhar. Ele abriu o placar em cobrança de pênalti e balançou a rede mais uma vez, mas o gol foi anulado.
No lado dos comandados de Carlos Vitor, Bill, Carlinhos e Yago tiveram bons momentos, mas a equipe cometeu erros no momento de finalizar as jogadas. A defesa mais difícil de Rossi foi em chute de longa distância.
Ele de novo. A volta do intervalo teve ritmo um pouco menos acelerado, mas o Flamengo logo conseguiu ampliar, quando Cebolinha recebeu nas costas da defesa e achou Pedro sem marcação na área, que de carrinho, mandou para a rede. Foi o gol de número 13 mil da história do Flamengo.
Conforme a etapa final caminhou, o jogo perdeu temperatura. Houve, porém, um momento de tensão, quando Albert e Varela tiveram um forte choque de cabeça e tiveram de receber atendimento médico.
A entrada de Bruno Henrique oxigenou o setor ofensivo rubro-negro e fez o time conseguir novas oportunidades. Em um dos avanços, Pedro recebeu de Arrascaeta e, na área, tentou dar um chapéu em Ronald, que tocou contra o próprio gol. Ao final, gritos de "olé" por parte da torcida rubro-negra.
FICHA TÉCNICA
NOVA IGUAÇU 0 X 3 FLAMENGO
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Competição: Campeonato Carioca (1º jogo da final)
Data e hora: 30 de março de 2024, às 17h (horário de Brasília)
Árbitro: Alex Gomes Stéfano
Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira Esposito
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Cartões amarelos: Albert, Igor Fraga (NIG); Varela, Erick Pulgar (FLA)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Pedro, aos 19 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 7 minutos do segundo tempo (FLA); Ronald (contra), aos 31 minutos do segundo tempo (FLA)
Nova Iguaçu: Fabrício, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Ronald) e Maicon Esquerdinha (Sidney); Albert, Igor Guilherme (Fernandinho) e Yago Ferreira (Matias); Bill, Carlinhos e Xandinho (Alegria). Técnico: Carlos Vítor.
Flamengo: Rossi, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz (Allan) e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo (Victor Hugo), Pedro e Everton Cebolinha (Bruno Henrique). Técnico: Tite.

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