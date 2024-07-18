Oitavas de final da Copa do Brasil 2024: veja confrontos e mandos de campo

A CBF definiu em sorteio nesta quinta-feira (18) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Os jogos serão disputados nas semanas de 31 de julho e 7 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.