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Sorteio

Oitavas de final da Copa do Brasil 2024: veja confrontos e mandos de campo

Sorteio definiu os jogos, que serão disputados nas semanas de 31 de julho e 7 de agosto
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

18 jul 2024 às 15:16

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 15:16

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Taça da Copa do Brasil: 16 clubes seguem na disputa pelo troféu de 2024 Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF
A CBF definiu em sorteio nesta quinta-feira (18) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Os jogos serão disputados nas semanas de 31 de julho e 7 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.

Veja os confrontos:

  • Flamengo x Palmeiras
  • Atlético-GO x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Atletico
  • Goiás x São Paulo
  • CRB x Atlético-MG
  • Botafogo x Bahia
  • Grêmio x Corinthians
  • Juventude x Fluminense 

  • O time da direita faz o jogo de volta em casa.

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