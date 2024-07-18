Oitavas de final da Copa do Brasil 2024: veja confrontos e mandos de campo

A CBF definiu em sorteio nesta quinta-feira (18) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Os jogos serão disputados nas semanas de 31 de julho e 7 de agosto. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.
Veja os confrontos:
- Flamengo x Palmeiras
- Atlético-GO x Vasco
- Red Bull Bragantino x Atletico
- Goiás x São Paulo
- CRB x Atlético-MG
- Botafogo x Bahia
- Grêmio x Corinthians
- Juventude x Fluminense
- O time da direita faz o jogo de volta em casa.