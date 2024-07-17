Capixabas em Paris: Profissionais da Rede Gazeta embarcam para cobertura especial na França

Os Jogos Olímpicos 2024 estão chegando e A Gazeta levará o olhar capixaba para bem perto de tudo que vai rolar em Paris! O editor e colunista de Esportes, Filipe Souza, e o fotojornalista Vitor Jubini embarcam nesta segunda-feira (22) com destino à capital francesa. A dupla tem a missão de acompanhar de perto tudo o que interessa ao capixaba, marcando presença não só no site, mas também na TV Gazeta e na CBN Vitória.

Durante 20 dias, Filipe e Vitor serão responsáveis por trazer informações e entretenimento focado nos 11 atletas que estão representando o Espírito Santo e no cotidiano dos capixabas que moram na França.

A parceria entre os dois não é novidade: em 2021, eles foram até Tóquio para cobrir as Olimpíadas, e em 2022 estiveram no Catar cobrindo a última edição da Copa do Mundo. Este ano, a dupla irá explorar a participação dos capixabas sobre diversas facetas na”Cidade Luz”. “É um desafio muito grande, o que acaba ampliando a nossa demanda de trabalho, pois estaremos presentes em todas as plataformas. Seja nas redes sociais, na TV ou no rádio, estaremos ali para conseguir captar todos os públicos. Mesmo sendo um desafio, também é a parte legal”, conta Filipe.

Vitor Jubini e Filipe Souza Crédito: Carlos Alberto Silva

Por se destacar na cobertura de diversos esportes no Estado, A Gazeta é o único site jornalístico do Espírito Santo que está entre os 16 veículos de comunicação brasileiros selecionados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) para marcar presença no evento.

Somos capixabas (com orgulho)

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Reportagens e Projetos de A Gazeta, Joyce Meriguetti, a cobertura buscará cultivar o sentimento de identificação e orgulho dos atletas locais. “Além de conduzir todo o acompanhamento dos capixabas, os repórteres irão ser os olhos do público nas Olimpíadas, trazendo tanto o lado esportivo quanto o comportamental”, afirmou.

Segundo Vitor Jubini, serão destacadas curiosidades, diferenças culturais e esportes que não recebem tanta atenção. “Vamos trazer nossa experiência prévia da cobertura, jogando luz nos capixabas. Queremos despertar o orgulho da pessoa que está ali, que pode até ser seu vizinho ou parente. É como se fosse qualquer pessoa do Espírito Santo lá em Paris, querendo saber como funciona”, conta.